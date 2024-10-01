Тернопільщина втратила захисника Валерія Козачка

На жаль в Кременецьку громаду знову надійшла трагічна звістка, повідомляє міський голова Андрій Смаглюк. В лікарні помер військовослужбовець, житель міста Кременець, солдат, КОЗАЧОК Валерій Леонідович, 1979 рік народження, гранатометник взводу охорони Кременецького РТЦК та СП.

Сьогодні, 01 жовтня, 2024 року, о 19:30 год. відбудеться панахида вдома місто Кременець вулиця Толстого ( Холодна ) будинок 3.

Завтра, 02 жовтня 2024 року, похорон відбудеться таким чином:

10:30 год. – літія вдома;

11:30 год. – служба в Миколаївському Соборі;

12:30 год. – Прощання на Майдані Волі

Поховання військовослужбовця відбудеться на Туницькому кладовищі.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та усіх хто знав Валерія!

Вічна пам’ять🕯️

Прохання гідно зустріти та вшанувати нашого захисника.