NEW 2019! Американська Candela – «золотий стандарт» світової лазерної епіляції вже у Тернополі!

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Кожна жінка мріє бути володаркою гладкої, доглянутої шкіри без будь-яких ознак зайвого волосся, і для боротьби з цією проблемою будь-які засоби хороші.

Сьогодні використання нових технологій в області косметології дозволяє за допомогою унікального методу лазерної епіляції Candela безпечно і ефективно позбутися від непотрібної рослинності.

Лазерна епіляція: раз і на все життя?

Якщо зробити курс процедур, можна позбутися від волосся назавжди. Тривалість курсу і кількість процедур підбираються індивідуально. Багато що залежить від типу волосків, їх кількості, темпів зростання, а також фази, в якій знаходиться кожен волосок. Волоски на тілі не ростуть одночасно.

Існують фази зростання. Вони не синхронізовані: тобто одні волоски можуть перебувати в активній фазі росту (саме вони і покривають тіло), а інші – в сплячій (вони тільки-тільки починають рости і ще не з’явилися на поверхні). Лазерна епіляція впливає на волоски в активній фазі. Виходить, що після першої процедури, коли знищені фолікули волосків в активній фазі росту, залишаються ті що сплять, а тому через якийсь час волоски знову з’являються на тілі.

Крім того, на кількість процедур впливає обладнання. Чим сучасніший лазер, тим швидший і кращий ефект. Щоб прискорити процес і зробити його максимально комфортним, потрібно вибирати лазери останнього покоління.

Candela – «золотий стандарт» лазерної епіляції

Найнадійнішим варіантом для видалення непотрібної рослинності на обличчі або тілі, що відповідає вимогам сучасної косметології, вважається апарат Candela Gentlelase. Він являють собою александритовий лазер, призначений для епіляції темного і світлого волосся.

Апарат для лазерного випромінювання з правильно підібраною довжиною хвилі, спрямованої на ділянку, впливає на пігмент, що міститься в волоссі і, перетворюючись в теплову енергію, руйнує фолікули. Таким чином, волосся припиняє зростання і випадає, в той час як шкіра навколо залишається неушкодженою.

Щоб зрозуміти, чому апарат Candela Gentlelase вважається однією з найбільш популярних систем в світі, слід ознайомитися з перевагами лазера:

надійність – стоїть на першому місці і забезпечує тривалий результат за кілька процедур;

головними перевагами апарату вважаються висока потужність, безпека і безболісність;

перевірена якість – лазерна епіляція на апараті Candela – кращий варіант з представлених на сьогоднішній день апаратних процедур.

Важливими перевагами роботи апарату, які значно відрізняють його від всіх інших систем, можна назвати наступні:

видаляє рослинність з будь-якого типу шкіри (на відміну від інших лазерних систем, які працюють тільки з темним волоссям, даний апарат видаляє світлі і тонкі);

не залишає опіків та почервоніння;

використовується для чутливих ділянок тіла;

не вимагає реабілітації;

видаляє пігментні ураження;

бореться з ураженнями судин.

Площа дії лазерного променя у даного приладу відрізняється за розміром від плям лазерних апаратів інших типів своєю величиною. Це дає можливість одному імпульсу впливати на значно більшу площу та зменшувати тривалість процедури як мінімум вдвічі.

Оскільки промені апарату не мають впливу на організм, а впливають виключно на фолікули, лазерна епіляція Candela абсолютно нешкідлива.

Підготовка – простіше простішого!

Як до будь-якої процедури, до епіляції за допомогою лазера потрібно готуватися заздалегідь:

відвідати косметолога і отримати консультацію з приводу майбутньої маніпуляції;

за місяць до сеансу варто припинити використання будь-яких методів для видалення волосся (електроепілятори, віск, шугарінг);

не засмагати протягом 2 тижнів до процедури;

для епіляції Candela слід прибрати рослинність на проблемній ділянці за допомогою бритви як мінімум за добу перед сеансом, щоб волоски досягли необхідної довжини (1-2 мм) і активної фази зростання. Ця умова обов’язкова, інакше промінь не зможе правильно впливати на волосся і його цибулину;

під час сеансу на очі потрібно надіти захисні окуляри.

Лазерна епіляція волосся – безпечна процедура. Вам не варто побоюватися будь-яких ускладнень: лазер абсолютно безпечно домагається руйнування волосяної цибулини за мінімальним впливом на інші тканини завдяки точно підібраному поєднанню конкретної довжини хвилі, часу випромінювання і енергії імпульсу. Після лазерної дії волосяний фолікул необоротно гине. Лунка фолікула повністю заростає, і шкіра стає дуже гладкою. Candela GentleLase – джерело миттєвої епіляції. Після процедури ваша шкіра буде абсолютно гладкою, а після курсу процедур ви надовго забудете про депіляції і гоління.

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