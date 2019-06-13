Новини Тернополя 

У ТНПУ презентували свою творчість студенти зі Словаччини

Irena 0 View Прокоментуй!
13 червня 2019 р. магістранти зі Словаччини, які навчаються на факультеті мистецтв Тернопільського національного педагогічного університету імені Вололимира Гнатюка подарували справжнє свято університетській спільноті, провівши концерт словацької народної музики.

Звуки чарівної скрипки
Звуки чарівної скрипки

Етнічні мотиви
Етнічні мотиви

Самобутній колектив
Самобутній колектив


Море позитивних емоцій та знайомство з словацьким національним колоритом принесло виконання музичних композицій магістрантами з Словаччини, які за короткий період навчання в нашому університеті стали невід’ємної частиною дружнього колективу ТНПУ.

Відділ у справах молоді
Джерело: сайт ТНПУ

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