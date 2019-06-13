У ТНПУ презентували свою творчість студенти зі Словаччини

13 червня 2019 р. магістранти зі Словаччини, які навчаються на факультеті мистецтв Тернопільського національного педагогічного університету імені Вололимира Гнатюка подарували справжнє свято університетській спільноті, провівши концерт словацької народної музики.



Звуки чарівної скрипки



Етнічні мотиви





Самобутній колектив



Море позитивних емоцій та знайомство з словацьким національним колоритом принесло виконання музичних композицій магістрантами з Словаччини, які за короткий період навчання в нашому університеті стали невід’ємної частиною дружнього колективу ТНПУ.