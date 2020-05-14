Нові перспективи держзакупівель для бізнесу 

Сьогодні все більше українських підприємців усвідомлює, що продажі через інтернет – це необхідність. І справа не тільки в карантині і тимчасових обмеженнях. Світ неухильно переходить до ери цифрових технологій, і майбутнє продажів тісно пов’язано з електронною комерцією.

Власний сайт, соціальні мережі або маркетплейси – не єдині способи продавати онлайн. Крім них існує ринок державних закупівель, на який можна вийти через торговельні майданчики системи Prozorro.

Щодня державні установи, підприємства, організації закуповують величезний асортимент товарів та послуг – від канцелярських скріпок до масштабних будівельних робіт.

Якщо ви щось продаєте кінцевим споживачам або іншим компаніям, ймовірно ці товари (роботи, послуги) потребує і держава. Чому б не збільшити власний обсяг продажів, ставши постачальником у цих закупівлях?

Щоб швидко подивитися актуальні державні тендери, завітайте на головну сторінку, приміром, майданчика Zakupki.Prom.ua та наберіть у пошуку назву вашого товару, послуги чи роботи. Велика ймовірність того, що ви побачите цілий перелік закупівель. Це наочно продемонструє попит на те, що ви продаєте в системі Prozorro.

Відтепер бізнесу буде продавати державі ще простіше

19 квітня вступив в дію новий Закон України “Про публічні закупівлі”. По суті він означає нову епоху в державних закупівлях України, тому що вносить чимало змін. У тому числі і для бізнесу.

Невеликі закупівлі через систему стануть обов’язковими. Раніше якщо сума закупівлі перевищувала 50 тис. грн, але не досягала 200 тис. грн, то державні компанії могли самостійно укласти договір із постачальником, а в системі опублікувати лише звіт.

Із новим законом усі закупівлі понад 50 тис. грн повинні проводитися через систему Prozorro або через електронний каталог Prozorro Market.

Для бізнесу це означає розширення ринку державних закупівель та можливість брати участь у більшій кількості тендерів.

У випадку, якщо вас відлякує необхідність готувати документи для участі у закупівлі, тоді спробуйте електронний каталог Prozorro Market. Він працює як звичайний онлайн-магазин, але для державних установ та компаній. Достатньо один раз пройти кваліфікацію, щоб додати свої товари у цей каталог, і вони будуть доступні для перегляду та замовлення.

Швидше приєднатися до Prozorro Market вам допоможуть фахівці Zakupki.Prom.ua. Вони проконсультують з усіх питань та нададуть підтримку на кожному кроці у процесі кваліфікації.

Можливість виправляти помилки в своїй документації. Постачальник тепер може протягом 24 годин після розкриття тендерних пропозицій виправити неточності, які були допущені під час подачі документації. Для бізнесу – це шанс не програти в торгах через банальну неуважність.

Захищати свої права у тендерах стане простіше. Раніше для оскарження умов тендерної документації учаснику необхідно було заплатити 5 тис грн. для товарів (15 тис грн – для робіт) незалежно від того, якою була очікувана вартість закупівлі – 300 тис. або 3 млн грн.

Із прийняттям нового закону сума оплати за скаргу буде розраховуватися від очікуваної вартості закупівлі.

Що важливо, у разі задоволення скарги, навіть частково, учаснику буде повертатися сума, яку він заплатив за її подання.

Таким чином, продавати державі стає простіше та легше. Ринок держзакупівель – це канал збуту, який може збільшити ваші продажі.

Щоб дізнатися більше про тендери, зареєструйтеся на майданчику Zakupki.Prom.ua, почніть вивчати, як це працює та переходьте до практики.

Бажаємо успіхів у закупівлях!