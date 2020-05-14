У Тернопільській області до апарату ШВЛ наразі під’єднано одного пацієнта з діагнозом COVID-19, стан якого важкий
Як розповів очільник медичної галузі області Володимир Богайчук, допомогу з використанням апарату штучної вентиляції легень надають хворій на коронавірус жінці у Кременецькій районній лікарні.
Також він пояснив, що на допомогу медикам до Кременця відправили фахівців з обласної університетської лікарні, серед яких анестезіологи.
Нагадаємо, що сьогодні Кременеччина – один з районів, де найбільша кількість хворих на COVID-19.