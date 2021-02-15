Новітні репродуктивні технології вже в Тернополі! Медичний центр «Оксфорд Медікал»

Медичний центр «Оксфорд Медікал» в Тернополі продовжує розширюватися.

«Нещодавно ми об’єдналися з приватною клінікою «ilaya», яка спеціалізується на лікуванні чоловічого і жіночого безпліддя за допомогою сучасних репродуктивних технологій» – розповідає директор МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль».

Завдяки цьому нашим пацієнтам доступні такі послуги:

сучасний діагностичний центр;

власний кріобанк і ембріолабораторія;

діагностика репродуктивного здоров’я;

лікування всіх форм безпліддя;

екстракорпоральне запліднення (ЕКЗ).

Спираючись на досвід медичного центру «Ілая» і високотехнологічне оснащення наших клінік ми проводимо діагностику та лікування жіночого і чоловічого безпліддя. Відтепер провідні лікарі-репродуктологи і ембріологи країни готові допомогти кожній жінці, яка мріє про народження здорової дитини, отримати довгоочікувану вагітність за допомогою всіх інноваційних допоміжних репродуктивних технологій.

У нашому спорядженні повний спектр новітніх методик лікування безпліддя. Фахівці «Оксфорд Медікал» розробили цілу низку програм ЕКЗ, щоб допомогти практично КОЖНОМУ, хто стикнувся з цією проблемою. Всі процедури проводяться за державними і міжнародними протоколами з використанням оригінальних препаратів, ефективність яких доведена роками.

При необхідності, окрім ЕКЗ ми використовуємо і інші репродуктивні технології:

TESA, MESA – паркан сперматозоїдів з яєчок або придатків;

ICSI – ін’єкційне введення сперматозоїда в яйцеклітину;

IVM – дозрівання яйцеклітин в лабораторних умовах;

використання донорського біоматеріалу;

сурогатне материнство.

Запрошуємо всіх, хто мріє про батьківство у наш Медичний центр!

Вже 22 лютого, одні з найкращих репродуктологів країни проконсультують Вас з усіх питань, пов’язаних з діагностикою причин безпліддя, і підберуть для Вас найоптимальнішу програму ЕКЗ для того, щоб Ваша мрія стала реальністю!

Прийом вестимуть:

Дорошенко Венера Енверівна – лікар-репродуктолог, гінеколог вищої кваліфікаційної категорії, із досвідом роботи понад 18 років;

Акімова Ірина Костянтинівна – к.мед.н., доцент, лікар-гінеколог вищої категорії, репродуктолог, досвід роботи більше 40 років.

*Консультація репродуктолога у МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» проводиться абсолютно БЕЗКОШТОВНО. На прийом обов’язково приходити парою.

Щоб записатися на консультацію до лікаря або отримати більше інформації, телефонуйте в наш контакт-центр за номером: (068) 752 52 52!