Новітні репродуктивні технології вже в Тернополі! Медичний центр «Оксфорд Медікал»
Медичний центр «Оксфорд Медікал» в Тернополі продовжує розширюватися.
«Нещодавно ми об’єдналися з приватною клінікою «ilaya», яка спеціалізується на лікуванні чоловічого і жіночого безпліддя за допомогою сучасних репродуктивних технологій» – розповідає директор МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль».
Завдяки цьому нашим пацієнтам доступні такі послуги:
- сучасний діагностичний центр;
- власний кріобанк і ембріолабораторія;
- діагностика репродуктивного здоров’я;
- лікування всіх форм безпліддя;
- екстракорпоральне запліднення (ЕКЗ).
Спираючись на досвід медичного центру «Ілая» і високотехнологічне оснащення наших клінік ми проводимо діагностику та лікування жіночого і чоловічого безпліддя. Відтепер провідні лікарі-репродуктологи і ембріологи країни готові допомогти кожній жінці, яка мріє про народження здорової дитини, отримати довгоочікувану вагітність за допомогою всіх інноваційних допоміжних репродуктивних технологій.
У нашому спорядженні повний спектр новітніх методик лікування безпліддя. Фахівці «Оксфорд Медікал» розробили цілу низку програм ЕКЗ, щоб допомогти практично КОЖНОМУ, хто стикнувся з цією проблемою. Всі процедури проводяться за державними і міжнародними протоколами з використанням оригінальних препаратів, ефективність яких доведена роками.
При необхідності, окрім ЕКЗ ми використовуємо і інші репродуктивні технології:
- TESA, MESA – паркан сперматозоїдів з яєчок або придатків;
- ICSI – ін’єкційне введення сперматозоїда в яйцеклітину;
- IVM – дозрівання яйцеклітин в лабораторних умовах;
- використання донорського біоматеріалу;
- сурогатне материнство.
Запрошуємо всіх, хто мріє про батьківство у наш Медичний центр!
Вже 22 лютого, одні з найкращих репродуктологів країни проконсультують Вас з усіх питань, пов’язаних з діагностикою причин безпліддя, і підберуть для Вас найоптимальнішу програму ЕКЗ для того, щоб Ваша мрія стала реальністю!
Прийом вестимуть:
- Дорошенко Венера Енверівна – лікар-репродуктолог, гінеколог вищої кваліфікаційної категорії, із досвідом роботи понад 18 років;
- Акімова Ірина Костянтинівна– к.мед.н., доцент, лікар-гінеколог вищої категорії, репродуктолог, досвід роботи більше 40 років.
*Консультація репродуктолога у МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» проводиться абсолютно БЕЗКОШТОВНО. На прийом обов’язково приходити парою.
Щоб записатися на консультацію до лікаря або отримати більше інформації, телефонуйте в наш контакт-центр за номером: (068) 752 52 52!