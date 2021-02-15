Де шукати якісні курси навчання інтернет-маркетологу?

Вивести бізнес на новий рівень, освоїти затребувану онлайн-професію або просто вдосконалити навички та підвищити вартість своїх послуг – навчання інтернет-маркетингу має попит з багатьох причин. Щоб досягти бажаних результатів, потрібно скрупульозно підійти до питання вибору школи для навчання.

Авторський курс або програма компанії / онлайн-університет?

Переважна більшість курсів в інтернеті – авторські програми, які веде одна людина. Хороший спеціаліст, який досяг успіхів в сфері digital, створює власний інфопродукт і ділиться своїми знаннями та практичним досвідом. Подібне навчання інтернет-маркетингу можна розглядати у двох випадках:

Автор – лідер галузі, володіє багаторічним досвідом роботи, нестандартними підходами і великою кількістю кейсів, що підтверджують його професіоналізм. Автор дійсно вміє навчати і готовий шукати підхід до кожного свого учня: пояснювати, розжовувати, допомагати шукати рішення.

На жаль, класні фахівці вкрай рідко ведуть курси особисто. Найчастіше у них є своя невелика команда студентів, з якими їм цікаво працювати. На масштабні курси інтернет-маркетингу з нуля в них немає вільного часу та наснаги. Хоча, звісно, з правила можливі винятки.

Авторський курс – варіант навчання для просунутих фахівців, які прагнуть удосконалити свої знання. Новачкам, які починають освоєння професію з нуля, має сенс починати з отримання мінімальних уявлень про просування, набратися досвіду, а вже потім переходити до поглибленої програми.

Найчастіше авторські курси набагато дешевше тих, що пропоную онлайн-школи / університети і компанії. Однак і сертифікати маловідомих авторів цінуються нижче. Якщо майбутній роботодавець випускника нічого не чув про творця курсу, наявність документа, що підтверджує факт навчання не здійснить на нього великого враження.

На що звертати увагу, обираючи курс?

Програму курсу. Студент повинен бачити чіткий список тем і компетенцій, які придбає після проходження курсу. Зворотній зв’язок по домашнім завданням. Якщо крім теоретичних лекцій на курсі більше нічого не передбачено, отримувати таку «освіта» – марно витрачений час і кошти. Теорію завжди можна безкоштовно почитати в інтернеті. Доступ до безкоштовних матеріалами. Вивчіть безкоштовні продукти автора. Зверніть увагу, чи є в них корисна інформація або все обмежується одними лише обіцянками розкрити таємниці інтернет-маркетингу? Наявність консультацій. Дізнайтеся, чи передбачені програмою курсу вебінари, на яких автор спілкуватиметься зі студентами, допоможе розв’зати їх питання та вирішити складні завдання?

Нині отримувати професію інтернет-маркетолог з нуля стає все простіше. Щодня в мережі з’являються все нові і нові освітні курси і марафони. Ось тільки знайти в цьому океані інфопродуктів по-справжньому гідний стає все складніше. Тим, хто готовий інвестувати в себе, не варто хапатися за першу пропозицію з таргетованого повідомлення. Обирайте виключно перевірені програми, автори котрих добре зарекомендували себе в професії.