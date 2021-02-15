Олександр Побєдоносцев провів тренування для аматорів в Тернополі



13 і 14 лютого, в Тернополі проходив п’ятий всеукраїнський чемпіонат з хокею серед аматорів «Ternopil Hockey Classic – 2021». В рамках змагань, в яких брало участь близько 20 аматорських команд, УХЛ і Parimatch провели традиційне «Тренування із зіркою», але в зовсім незвичному форматі.



Майстер-клас для учасників «Ternopil Hockey Classic – 2021» провів чотириразовий чемпіон України, капітан національної збірної, спортивний директор УХЛ – Олександр Побєдоносцев.

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