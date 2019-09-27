Новые технологии в современном строительстве

Строительство, как и любая другая индустрия, постоянно развивается. Технологии не стоят на месте и воплощают самые смелые задумки архитекторов. Для реализации сложных фасадов требуется не только правильно провести арифметические расчеты, но и применить оборудование, которое способно создать шедевр архитектуры.

Что применяют для строительства в Киеве.

Для многоэтажного строительства в Киеве используют строительные люльки. Они позволяют поднять груз и людей на любую высоту (до 150м). С их помощью можно реализовать любую задумку.

Для работы на сложных фасадах используются люльки необычной формы. Так, например, для облицовки зданий с острыми углами используются угловые строительные люльки. С их помощью можно добраться к двум смежным сторонам здания и качественно выполнить облицовку. В Украине небольшой выбор нестандартных люлек. Но можно взять две люльки модели ZLP-630 и соединить их под прямым углом. Полученная конструкция позволит быстро и добротно обработать углы.

Еще один вид нестандартной фасадной люльки – круглые. Их используют достаточно редко, ведь на обычном плоском фасаде в такой люльке работать неудобно. Но они идеально подходят для работы с колоннами и для зданий с круглой открытой внутренней территорией. Минус в том, что диаметр круглой люльки стандартный и не всегда подходит под размеры здания. Для универсальности разработали закругленные люльки. Они позволяют выполнять работы на любом круглом фасаде, но тоже используются довольно редко.

Для возведения «премиальных» объектов производители люлек разработали двухэтажные модели. Их используют для крепления облицовочных материалов большого размера, например, больших листов стекла.

Где взять качественную люльку в Киеве?

Для выполнения фасадных работ не всегда требуются люльки нестандартной формы. Иногда достаточно обычного качественного подъемника, например, как строительная люлька ZLP-630 от компании «Симакс Украина». Этот строительный подъемник хорошо зарекомендовал себя на строительном рынке Украины.

Он позволяет поднять на высоту до 150 м груз массой до 630 кг. Арендовать строительную люльку с доставкой возможно в компании «Симакс Украина». Они предлагают качественное строительное оборудование по доступным ценам в Киеве и Киевской области. По поводу нестандартных люлек Вас могут проконсультировать сотрудники компании.