Тернопільщина потребує водіїв на зарплату до 20 тисяч грн.

Можливість працевлаштування водієм автотранспортних засобів – цілком реальна, адже попит на ринку праці на цих фахівців існує постійно.

Зараз роботодавці області мають потребу в укомплектуванні 128 вакансій водіїв як легкових, так і вантажних автомобілів. Своїм працівникам вони готові платити до 20 000 гривень.

Такі фахівці потрібні у Тернопільському, Бережанському, Бучацькому, Борщівському, Збаразькому, Лановецькому, Кременецькому, Теребовлянському, Чортківському районах Тернопільської області та у м. Тернополі.

Роботодавці шукають водіїв, які мають права категорій «В», «С», «E», «Т», «Д» вміють керувати транспортними засобами за різних дорожніх умов; знають і дотримуються правил дорожнього руху, правил перевезень пасажирів та багажу; вміють забезпечувати належний технічний стан автотранспортного засобу.

Якщо у Вас немає відповідної освіти, за спрямуванням служби зайнятості професію водія категорії «С» можна здобути в Зборівському коледжі ТНТУ ім. Пулюя, Підволочиському районному спортивно-технічному клубі ТСО України; водія тролейбуса (категорії «Т») – в КП «Тернопільелектротранс»; водія категорії «Д» – в КП «Автошкола «Міськавтотранс». Навчання проводиться за груповою формою від 1,5 до 5 місяців. Після його завершення слухачі отримують свідоцтво про присвоєння робітничої професії і посвідчення на право водіння.

Фінансування витрат на навчання, проживання, медичний огляд та проїзд безробітних здійснюється за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Якщо Вас зацікавили вакансії, за більш детальною інформацією зверніться до районних філій Тернопільського обласного центру зайнятості та Тернопільського міськрайонного центру зайнятості.