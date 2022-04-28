Благодійний аукціон: тернопільські спортсмени продають футболки

Асоціація футболу Тернопільщини організувала аукціон, щоб зібрати гроші на військову амуніцію. Закуплятимуть її для футболістів області, які воюють на передовій. Про це розповів заступник голови асоціації Василь Заторський.

Чоловік каже, на аукціоні продаватимуть футбольну атрибутику гравців з нашої області.

Перший лот аукціону – футболка колишнього гравця з Тернопільщини Григорія Ярмаша. В ній спортсмен дебютував за збірну України.

Фото:Тарас Бурак/Суспільне Григорій Ярмаш

“Пам’ятна футболка. Перший виклик в Національну збірну України в 2008 році. Тут підписи хлопців, які були тоді на зборі Національної збірної. Тоді ми зіграли дві товариські зустрічі з Голандією і Швецією. Така пам’ятна футболка для мене. Надіюсь, вона, як кажуть всі, якщо спасе життя одного воїна нашого, то вже не просто так вона комусь буде”, – каже Ярмаш.

Зараз в асоціації є 8 футболок гравців з Тернопільщини. 6 з них дав Григорій Ярмаш, ще дві Ігор Пердута, розповів заступник голови асоціації футболу Тернопільщини Василь Заторський. За його словами, аукціон проводитимуть на сторінках асоціації в соцмережах.

Фото:Тарас Бурак/Суспільне Футболка з автографами

“Кожна футболка має свою історію і кожен футболіст коротенько розкаже де він виступав. Чи в збірній України, чи за футбольний клуб той чи інший. Бажаючі можуть придбати лот такий. Таким чином будуть сумуватися такі кошти і з нашої області хлопці будуть йти чи вже є в Збройних силах хлопці, то буде на підтримку, на екіпірування цих хлопців, які були футболістами-аматорами чи професіоналами і на даний момент захищають Україну в боротьбі з агресором”, – розповів заступник голови асоціації футболу Тернопільщини Василь Заторський.

Фото:Тарас Бурак/Суспільне Василь Заторський

Координує аукціон журналіст, який вивчає історію футболу Тернопільщини, Віталій Попович. Чоловік каже, стартову ціну футболки визначають від рівня змагань, у яких брав участь футболіст:

“Ігрова футболка клубна, буде десь 1000 гривень. Якщо в Єврокубках ці футболісти брали участь в цій футболці, думаю, що буде вартувати 1500, а Національної збірної буде вартувати 2000. Ще маємо одну унікальну футболку Григорія Ярмоша в якій він грав в Національній збірній молодіжній і став срібним призером. Через тиждень-півтора вона теж буде виставлена. Вона може бути теж трішки дорожча від інших клубних”.

Фото:Тарас Бурак/Суспільне Віталій Попович

Кожен лот, каже Віталій Попович, розігруватимуть від трьох до п’яти днів.