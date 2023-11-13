Офіційна позиція щодо інформаційної атаки на MK Foundation та нашого засновника Максима Кріппа

З 7 листопада триває цілеспрямована інформаційна атака з боку російських та проросійських ресурсів. Мета цієї атаки – блокувати роботу Фонду та наразити на небезпеку волонтерів та військових.

У відверто провокативній манері знімають серійні сюжети, у яких видають не просто місцезнаходження автівок, призначених військовим, а й місце їх передачі, створюючи цим самим загрозу для життя воїнів ЗСУ та працівників Фонду. Варто зауважити, що на час виходу цієї заяви жодного офіційного звернення ані Фонд, ані його партнери та військові частини, з якими Фонд співпрацює, не отримували.

На сьогодні сайт Фонду знаходиться під постійною DDoS-атакою, а імейли співробітників намагалися зламати.

Станом на 9 листопада за участі нашого Фонду було придбано 970 автівок, 30 автомобілів медичного призначення, 5 пожарних машин і 5 одиниць спецтехніки, 11 човнів та двигунів для них, 70 безпілотних комплексів, 215 генераторів та багато іншого згідно запитів військовослужбовців та військових адміністрацій. З моменту заснування Фонду за 2022 рік нами разом із партнерами було передано 313 автівок, 10 карет швидкої допомоги і одну пожежну машину. За 2023 рік станом на сьогодні передано 516 одиниць техніки, не враховуючи пожежні і медичні машини, а також спецтехніку. Щомісяця за сприяння Фонду кордон України перетинають від 80 до 100 автівок. До прикладу, у жовтні було передано 128 машин, що стало можливим саме за рахунок створеного Хабу: тих машин, що заїхали раніше. Принцип передачі автівок: в першу чергу військові получають ті машини, що є в найкращому стані серед наявних, не зважаючи на час їх появи у Хабі. Вже 98 військових частин і підрозділів отримали допомогу фонду, серед яких бригада «Гвардії наступу» «Буревій», славетні «Вовки да Вінчі», 3 окрема штурмова бригада «Азов» тощо. Ми співпрацювали із такими патріотами України як Сергій Стаховський, Жан Беленюк, Коля Сєрга та Олександр Ярмак. Наразі в роботі Фонду 251 звернення, 42 автівки вже готуються до передачі.

Наш фонд не збирає донатів, а є приватною ініціативою Максима Кріппи, який теж виявився мішенню для росіян та їх посіпак в Україні. В свою чергу дискредитація нашого засновника – пряма загроза функціонуванню установи.

Попри все ми не збираємось зупинятись! Ми будемо боротися в ім’я Перемоги всієї України!

Джерело: MKF.ua