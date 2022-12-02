Сьогодні на Тернопільщині також застосовуються стабілізаційні обмеження електроенергії 4 через 8 годин

Виходячи із доведених НЕК «Укренерго» лімітів споживання електричної енергії для нашої області, 02 грудня на Тернопільщині також застосовуються стабілізаційні обмеження електроенергії 4 через 8 годин (4 години електроенергія буде, а 8 годин ні).

ВАТ «Тернопільобленерго» продовжує застосовувати стабілізаційний графік погодинних вимкнень електричної енергії, всі групи споживачів в даному графіку ті ж самі, лише змінено період обмеження електропостачання, тобто інший порядок вимкнення груп.

Групи споживачів, які були сформовані відповідно до Графіка погодинних вимкнень залишаються НЕЗМІННІ, змінюється лише час обмеження електропостачання. Відповідно до розробленого стабілізаційного графіка вимкнення електропостачання всім групам споживачів відбуватиметься двічі на добу в режимі 4 через 8 годин (4 години електроенергія буде, а 8 годин ні).

На 02 грудня передбачається ОБМЕЖЕННЯ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ:

1 група – 23:00 до 07:00 год.;11:00 до 19:00 год.;

2 група – 03:00 до 11:00 год.; 15:00 до 23:00 год.

3 група – 07:00 до 15:00 год.; 19:00 до 03:00 год.;

Ознайомитись із стабілізаційним графіком погодинних вимкнень електричної енергії споживачам для кожної з груп споживачів можна на головній сторінці офіційного сайту ВАТ «Тернопільобленерго».

Енергетики наголошують, що даний стабілізаційний графік погодинних вимкнень електричної енергії споживачам буде діяти у тому випадку якщо не виникатиме дисбалансу в енергосистемі країни, в іншому випадку запроваджуються аварійні відключення, попередити про які заздалегідь неможливо.

Вказаний час відключень може збільшуватись, зважаючи на необхідність доїзду оперативних бригад до енергооб’єктів для проведення перемикань. Окрім цього, у час повітряної тривоги працівники компанії не можуть перебувати на енергооб’єктах, це теж може збільшити перерву в електропостачанні.

Виходячи із стану в електромережі країни та свідомого використання електроенергії споживачами, тривалість обмежень може бути менша.