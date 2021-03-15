У Тернополі 80 викладачів та 25 інтернів медичного університету допомагатимуть пацієнтам з коронавірусною інфекцією

Станом на сьогодні Тернопільській національний медичний університет готовий допомогти практичній охороні здоров’я у наданні медичної допомоги пацієнтам з коронавірусною інфекцією COVID-19. Про це повідомляє проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи ТНМУ, професор Степан Запорожан.

З числа працівників професорсько-викладацького складу, які займаються лікувальною роботою на терапевтичних кафедрах університету та кафедрі анестезіології і реаніматології, таке бажання виявило 80 осіб, – каже професор.

Щодо лікарів-інтернів, то вони згідно з чинним законодавством, не мають права самостійно надавати медичну допомогу, а можуть працювати виключно під керівництвом лікаря. Допомагати в медичних закладах зголосилося понад 25 лікарів-інтернів терапевтичного профілю. Студенти можуть бути тільки волонтерами і виконувати функції середнього медичного персоналу (медсестра, медбрат). Але це можуть робити виключно студенти старших курсів (3-6 курси). Студенти 1-2 курсів можуть допомагати тільки під час транспортування пацієнтів чи виконувати іншу технічну роботу. Університет готовий надавати таку допомогу у випадку різкого зростання кількості пацієнтів з коронавірусною інфекцією.

Нагадаємо, Тернопільські лікарні забезпечені засобами захисту, киснем, медикаментами для хворих з COVID-19, наразі ще є вільні ліжка для таких пацієнтів. Проте якщо ситуація із захворюваністю погіршуватиметься надалі (а є такі прогнози), можуть виникнути проблеми з кадрами, кажуть головні лікарі медзакладів. До слова, у листопаді минулого року допомагати лікарням виявили бажання 45 викладачів, 18 інтернів і 16 студентів старших курсів.