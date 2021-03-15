Авто аукционы США

Самая лучшая страна для проведения рыночных отношений и высокого уровня жизни — это Североамериканские штаты. Скорее всего вы в курсе того, что в большинстве случаев, в Америке одна семья имеет намного больше машин, чем у них жителей в доме или семье. Благодаря системе частой смены авто, американцы сделали систему продажи поддержанного автомобиля. Очень важно отметить факт того, что в Америке человеку,который хочет продать или купить машину, не нужно заниматься ничем, так ака там есть специальные люди, которых называют дилеры. Как раз дилеры и доводят дело до конца. Самой популярной схемой для продажи авто в данном регионе можно смело назвать аукционы. Продавец получает за свой автомобиль отличную сумму денег, от которой остался в восторге. Также важно и то, что есть некий баланс предложения и цены.

Принцип работы системы продажи авто в США

На самом деле есть далеко не один и не два аукциона в Америке, где можно было бы продать свое авто. Все они отличаются между собой каким-то незначительными чертами. Например, авто аукцион США отличается аудиторией или самим состоянием машин. Есть все равно среди них лидеры, благодаря которым купить машину можно даже находясь в Украине:

Иншуренс (IAAI);

Копарт (Copart);

Манхейм (Manheim).

АТЛ работает с ними потому, что это надежные партнеры, которые представляют отличную часть поддержанных машин в стране. При этом, категория и состояние машин очень разное на само деле.

Разбор IAAI

К примеру, можно взять первую компанию из списка. Продавать на этом аукционе могут только лица юристов. Благодаря этому нет никаких рисков обмана. Авто там продаются после аварии, утопления или других несчастных случаев. То есть, машины страхового типа. Степень внешнего вида разный, есть и очень хорошие, а есть и не очень.

Manheim и продажа авто с отличными качествами

Самая основная черта, которая является идеальным отличием, заключается в том, что на аукционе нет битых и проблемных автомобилей. Все авто из США находится в шикарном состоянии. Как правило, автомобили не старше трех лет и их внешнему виду могут позавидовать даже новенькие машины с салона. Также стоит отметить и отличную характеристику машины в целом. Но, стоит отметить, что принимать участие там могут только юридические лица, дилеры, которые имеют в кармане лицензию на такие занятия. Участие в аукционе от АТЛ дает возможность приобрести машину своей мечты за очень приятную для Украины сумму.