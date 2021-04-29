Определены игры, которые будут доступны на сайтах украинских казино

Какие игры на реальные деньги появятся в украинских казино

С начала 2021 года в Украине получили лицензию более 5 сайтов онлайн казино и 10 наземных игорных клубов. Премьер-министр Д. Шмыгаль подписал постановление № 300 (от 31.03), закрепляющее условия для выдачи разрешений на ведение бизнеса в сфере азартных развлечений. Игорные залы украинских казино уже пополняются контентом, в котором гемблерам предстоит испытать удачу в игре на реальные деньги.

Требования к играм с реальным выводом денег и налог на выигрыш

Совместный законопроект «Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей» (КРАИЛ) и депутатов Верховной Рады устанавливает требования к играм, которые будут представлены на сайтах онлайн казино Украины. Среди основных пунктов:

допускается использование лицензионного контента, представленного напрямую поставщиком;

передача государственной системе мониторинга данных о проценте выигрыша среди всех сделанных ставок (отдача слотов проверяется на соответствие нормам, указанным разработчиком);

гемблеры должны иметь возможность заводить счет в гривнах.

На апрель 2021 года платформа мониторинга не запущена в полной мере, но такие показатели как выплата выигрышей и процент отдачи в играх пребывает под контролем.

Весной ожидание принятие поправок в законодательство, которые облегчат налоговую нагрузку на посетителей украинских онлайн казино. Вместо обязательных 19.5% на любую сумму выигрыша, введут лимиты. По ним не будет взиматься плата за вывод средств, равняющийся 8 минимальным зарплатам.

Игровые автоматы с игрой на деньги

Разделы игровых автоматов на сайтах онлайн казино Украины пользуются среди гемблеров наибольшим спросом. Причина в заранее определенной отдаче выигрыша (RTP) и динамичном геймплее.

Оценивая вероятность выиграть крупную сумму, эксперт Александр Черный относит слоты на первое место. Выбирая игровые автоматы с джекпотом, пользователь получает реальный шанс на выигрыш крупных сумм (часто призовые переходят отметку в 1.000.000 гривен).

Рекомендуется выбирать игровые автоматы, RTP которых не ниже 97%. Другой критерий — наличие раунда с бонусами (суперигры).

Недостатки. Навыки гемблера оказывают минимальное влияние на результат, поскольку главный критерий выигрыша построен на генераторе случайных чисел. Особенности. Джекпот, бонусные раунды на 10-15 бесплатных вращений и трехкратным увеличением выплаты. Риск. Зависит от выбранной стратегии. Слоты с игрой на деньги — универсальная игра, в которой можно ограничиться минимальными ставками или рискнуть.

Блекджек, баккара и другие настольные карточные игры в казино Украины

В отличие от слотов, настольные игры ориентированы на опыт и способности посетителя казино. Пример: каждая новая раздача блекджека дает 50% на успех крупье и игроку.

Настольные азартные развлечений, такие как блекджек, требуют также внимательности — открытие каждой новой карты снижает или увеличивает шанс получить деньги.

Недостатки. В онлайн казино с реальным выводом средств, блэкджек также может работать на генераторе случайных чисел, если не ведется игра с живым крупье. Особенности. Разнообразие тактик, принятые решения оказывают прямое влияние на результат ставок. Риск. Для крупного выигрыша требуется идти на риск. Обычный темп приносит минимальный рост или снижение баланса на аккаунте.

Рулетки онлайн казино

Согласно решению № 453/36075 от 06.04.2021, рулетка также входит в список разрешенного контента на сайтах украинских казино.

В этой игре гемблер заранее понимает вероятность, с которой его ставка принесет денежное вознаграждение. Пример: положив фишку на одно из 38 чисел, на положительный исход отводится шанс 1 к 37.

От вида игры зависит преимущество онлайн казино перед своим клиентом. На это влияет количество «зеро»:

европейский вариант (один «zero»): 2.7% на стороне заведения;

американская разновидность (два «zero»): 5,26% преимущество игорного клуба.

Используя более безопасный тип ставок, шансы на победу гемблера повышаются до 48,5% (четные или нечетные, цвет, больше или меньше). При этом не происходит удваивание выигрыша, а выплаты будут значительно ниже.

Недостатки. Низкие выплаты, если играть на деньги по безопасным тактикам. Особенности. Воспринимается гемблерами как дополнительное азартное развлечения, поскольку рост баланса, как правило, низкий. Риск. Наиболее читаемая и простая игра в украинских казино.

Эксперты рекомендуют использовать демо версии игр на сайтах онлайн казино

Неопытным клиентам онлайн казино рекомендуется не ставить деньги в игровых автоматах и другом азартном контенте, не попробовав их бесплатные версии. Делая вращения на условную валюту, можно понять правила и рассчитать требуемый депозит.

Пример: на таких сайтах можно запустить демо Lucky Haunter и других слотов. Заранее опробовав механику, посетитель казино Украины существенно повысит вероятность сохранить свой депозит и получить выплату.

Помимо Lucky Haunter, новичкам следует обращать внимание на Resident, Book of Ra, Garage, Fruit Cocktail и другие слоты с проверенной отдачей.