Майстриня з Тернопільщини сплела кошики висотою два метри

Майстриня художнього лозоплетіння з Чорткова Лариса Бойчун в’яже кошики з лози. Цього року до Великодня жінка сплела п’ять кошів висотою два метри кожен, пише Суспільне Тернопіль.

За її словами, із чотирма з них сфотографувалася на пам’ять. Ширина цих кошиків півтора метра на метр. На виготовлення одного у неї йшов тиждень часу.

Майстриня з Тернопільщини займається лозоплетінням

“Щоб зв’язати великодній кошик треба поєднувати різні техніки. У мене буває такий момент, коли лоза, здається, зламається і я не зроблю. Але все-таки вона вже, напевно, звикла до моїх рук, а я до неї. І в нас вже такий, знаєте, творчий тандем”.

В’язати вироби з лози її навчив майстер з Білорусі. Цією справою жінка займається з 1995 року.

“Я в’язала і яйце двометрове, і шопку для церкви, і величезний кошик. Для мене особисто кошик – це дуже важливий елемент Великодня. Тому що так склалися традиції, що кожен господар чи господиня, традиційно, складає сюди певні продукти. І несе те, що вважає за потрібне на церковне подвір’я освячувати”.

Вербу для виробів майстриня заготовляє із серпня по вересень. Щороку перед Пасхою в’яже кошики.

“Коли приходжу до церкви, люди дивляться зазвичай, хто і в що вдягнений, а я дивлюся на кошички. І мені завжди приємно, коли я бачу дуже багато своїх кошиків”.

Її кошики лаковані. Такі вироби можна мити. Аби святковий кошик служив довго, жінка радить добре його просушувати.

“Хочеться, щоб люди, користуючись ним роками, згадували майстра, який зробив цей кошик, приємними словами”.

За словами Лариси Бойчун, кошики-велетні, які вона сплела до Великодня, цього року прикрашатимуть Тернопіль.