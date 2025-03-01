На Тернопільщині відбувся захід “Посестри”, присвячений Українкам – в’язням сумління більшовицьких тюрем і таборів





28 лютого у Музей національно-визвольної боротьби Тернопільщини відбувся захід “Посестри”, присвячений Українкам – в’язням сумління більшовицьких тюрем і таборів. Про це повідомляє Ореслава Хомик.

Про поетесу, художницю-вишивальницю, дисидентку, членкиню Української Гельсінської групи, Жінку, яка відбула 34 роки тюрем і таборів, Героїню світу – Ірину Сеник говорили:

✔️докторка фізико-математичних наук, академік, жінка-легенда – Ніна Вірченко, яка відбувала свій термін покарання разом з пані Іриною;

✔️засновник Росохатськлї групи, дисидент, політв’язень – Володимир Мармус;

✔️голова Львівського обласного товариства політичих в’язнів і репресованих, депутатка Львівська обласна рада І і VIII скликань – Ореслава Хомик;

✔️молодий дослідник дисидентського руху, учень 11класу Бучацький ліцей – Микола Король;

✔️директор Музей Митрополита Андрея Шептицького у Львові отець-доктор о. Севастьян Дмитрух

✔️ пісні виконував хор “Заграва”

✔️вечір-спогад ініціював та проводив Volodymyr Khanas

Памятаємо Героїв усіх поколінь, які беззастережно відстоювали національну ідентичність!

Дякуємо найхоробрішим Воїнам світу #ЗСУ, які продовжують боротьбу за Незалежність України!

З Божою допомогою переможемо!