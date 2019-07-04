Ортопедический матрас – залог крепкого сна и здоровья спины

Залогом крепкого здоровья человека является качественный сон. Он должен быть максимально комфортным, и ничто не должно создавать неудобства во время сна. Именно выбор матраса является важным моментом организации комфортного отдыха и релаксации. И лучшим вариантом среди всех предложенных безусловно считается ортопедический матрас , который служит дополнительным средством для профилактики заболеваний позвоночника.

Как выбрать ортопедический матрас?

Когда речь идет о выборе ортопедического матраса в первую очередь нужно обращать внимание на качество продукта. Обязательно учитывайте свой возраст и вес. Тем кто имеет полную комплекцию, рекомендуется обращать внимание на жесткие матрасы из долговечного и плотного материала. Если вы владелец тощей комплекции – выбирайте мягкие матрасы. Людям не относящиеся ни к одному из вышеперечисленных типов следует покупать пружинные ортопедические матрасы с комбинированным настилом. Людям в возрасте не стоит покупать жесткие модели матрасов. Лучше выбирать мягкие или матрасы средней жесткости.

Подбор матраса для людей имеющих проблемы с позвоночником

Если вы не можете самостоятельно выбрать матрас лучше обратиться за консультацией к врачу ортопеду. Он обязательно поможет подобрать необходимую модель в соответствии с вашей проблемой. Если это боли в пояснице, то скорее всего вам порекомендуют остановить выбор на мягких моделях, которые поддерживают поясницу в правильном положении. Если же вас беспокоят боли в верхнем отделе позвоночника, врач очевидно предложит обратить внимание на жесткий матрас который имеет плотный настил.

Преимущества ортопедических матрасов

Выбирая ортопедический матрас мы получаем ряд таких преимуществ:

Наличие ортопедического эффекта. Сон на ортопедическом матрасе гораздо удобнее чем на обычном за счет правильного положения позвоночника.

Способность адаптироваться под любой вес. Благодаря своей прочности и долговечности ортопедические матрасы могут выдерживать разный вес.

Натуральное покрытие. Современные ортопедические матрасы изготавливаются из экологически чистых материалов не вызывающих аллергических реакций. Они имеют дышащую текстуру, благодаря чему происходит вентиляция матраса. Это предотвращает возникновение грибков и плесени.