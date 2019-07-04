Ортопедический матрас – залог крепкого сна и здоровья спины
Залогом крепкого здоровья человека является качественный сон. Он должен быть максимально комфортным, и ничто не должно создавать неудобства во время сна. Именно выбор матраса является важным моментом организации комфортного отдыха и релаксации. И лучшим вариантом среди всех предложенных безусловно считается ортопедический матрас, который служит дополнительным средством для профилактики заболеваний позвоночника.
Как выбрать ортопедический матрас?
Когда речь идет о выборе ортопедического матраса в первую очередь нужно обращать внимание на качество продукта. Обязательно учитывайте свой возраст и вес. Тем кто имеет полную комплекцию, рекомендуется обращать внимание на жесткие матрасы из долговечного и плотного материала. Если вы владелец тощей комплекции – выбирайте мягкие матрасы. Людям не относящиеся ни к одному из вышеперечисленных типов следует покупать пружинные ортопедические матрасы с комбинированным настилом. Людям в возрасте не стоит покупать жесткие модели матрасов. Лучше выбирать мягкие или матрасы средней жесткости.
Подбор матраса для людей имеющих проблемы с позвоночником
Если вы не можете самостоятельно выбрать матрас лучше обратиться за консультацией к врачу ортопеду. Он обязательно поможет подобрать необходимую модель в соответствии с вашей проблемой. Если это боли в пояснице, то скорее всего вам порекомендуют остановить выбор на мягких моделях, которые поддерживают поясницу в правильном положении. Если же вас беспокоят боли в верхнем отделе позвоночника, врач очевидно предложит обратить внимание на жесткий матрас который имеет плотный настил.
Преимущества ортопедических матрасов
Выбирая ортопедический матрас мы получаем ряд таких преимуществ:
- Наличие ортопедического эффекта. Сон на ортопедическом матрасе гораздо удобнее чем на обычном за счет правильного положения позвоночника.
- Способность адаптироваться под любой вес. Благодаря своей прочности и долговечности ортопедические матрасы могут выдерживать разный вес.
- Натуральное покрытие. Современные ортопедические матрасы изготавливаются из экологически чистых материалов не вызывающих аллергических реакций. Они имеют дышащую текстуру, благодаря чему происходит вентиляция матраса. Это предотвращает возникновение грибков и плесени.