Особенности букмекерской конторы Фавбет

Найти достойную букмекерскую контору непросто. Одна из таких игровых площадок — легальная украинская БК Фавбет. Ее основное преимущество — широкая линия. В общей сложности она включает более 25 спортивных дисциплин, так что выбрать есть из чего. Но центральное место, конечно, среди них занимает футбол. По нему представлено больше всего событий, при этом они рассортированы по странам и турнирам. Отдельное место отведено играм с участием украинских команд и сборных — они вынесены в самостоятельную категорию.

В лайве представлено меньше соревнований, но ассортимент тоже неплохой. Например, по футболу ежедневно доступно от 13–15 ивентов, по каждому из которых предлагается достойная роспись.

Помимо спорта, в Favbet доступны и другие развлечения. Так, в букмекерской конторе большой выбор лицензионных игровых автоматов, есть live-casino, где можно сыграть в покер или рулетку с живыми крупье в режиме онлайн.

Одно из главных достоинств БК — бонусная программа. В ее рамках игроки могут получить поощрение за создание аккаунта и первый депозит, а также много других выгодных наград, полный перечень которых опубликован в разделе «Акции» на ресурсе оператора.

Как проходит в Фавбет регистрация

Для старта игры в легальной БК необходимо создать аккаунт. В Фавбет регистрация достаточно простая и не вызовет затруднений у большинства пользователей. Для прохождения процедуры необходимо:

Зайти на ресурс БК. Нажать «Регистрация». Указать почту и телефон. Ввести пароль. Согласиться с правилами. Подтвердить действие.

При создании профиля можно активировать промокод, вставив его в специальное поле регистрационной формы. Это даст право на дополнительную награду по завершении процедуры.

За регистрацию Фавбет предоставляет новым клиентам из Украины щедрый бонус, состоящий из двух частей: +100% к первому пополнению на спортивные ставки и онлайн-слоты, а также 100 бесплатных вращений в игровом автомате Book of The Fallen. Максимальная величина денежной части поощрения не может составлять более 4500 грн.

Согласно п. 3.2 «Правил» букмекера каждый вновь зарегистрированный клиент обязан пройти процедуру идентификации. Это не прихоть оператора, а требование украинского законодательства об азартных играх. Проверка личности необходима, чтобы подтвердить достижение пользователем 21-летнего возраста, с которого разрешены спортивные ставки.

В букмекерской конторе запрещено регистрировать два и более аккаунта. У одного беттера может быть не более одного игрового профиля.

Автор: Алеша Каппер – alyoshakapper@gmail.com