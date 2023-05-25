Підприємці Тернопільщини мають майже 4,5 тис. ліцензій на право роздрібної торгівлі алкоголем і тютюном

Станом на початок травня цього року кількість діючих ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, виданих Головним управлінням ДПС у Тернопільській області, становить 4492 штук. Зокрема, 2424 ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 2068 ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

З початку року анульовано з різних причин 304 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами. Зокрема, 166 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 138 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробними.