Особенности выбора офисной мягкой мебели

Офисная мебель помогает создать комфортные условия работы и отдыха сотрудников, проявить заботу о клиентах. Если раньше она украшала в основном лишь кабинеты руководителей, то сегодня удобные диваны, практичные модульные системы, мягкие кресла и пуфы устанавливают и в приёмных, конференц-залах, зонах отдыха для персонала. На сайте toka.ua можно подобрать офисную мягкую мебель, которая впишется в любой интерьер и даже строгий офис сделает уютным.

Зоны ожидания для гостей

От оформления зоны ожидания зависит первое впечатление клиентов о компании. Современные фирмы стараются оборудовать приемные комфортной офисной мебелью, чтобы посетитель почувствовал заботу и ожидание не стало обременительным. Диваны, кресла, модульные системы в зоне для гостей не должны быть броскими и выбиваться из интерьера. Главная задача — не привлекать внимание, а быть максимально практичной и удобной.

Кабинет директора

Мебель в кабинете руководителя фирмы должна подчёркивать престиж, статусность компании, респектабельность человека, занимающего высокую должность. Для таких целей подойдут модели из натурального дерева и кожи. Они должны быть прочными и качественными. Создать особый стиль и привнести нотки роскоши в интерьер кабинета директора поможет эксклюзивная мебель, сделанная на заказ.

Переговорная комната

Мягкая мебель в конференц-зале — это визитная карточка компании. Эта комната предназначена для совещаний, проведения презентаций и переговоров с бизнес-партнерами. Мебель в конференц-зале должна выглядеть представительно и располагать к рабочей обстановке, но при этом не вызывать дискомфорта. В переговорных комнатах хорошо будут смотреться стулья, кресла, компактные диваны на металлическом каркасе.

Комната отдыха

Руководство современных компаний заботится о комфорте сотрудников, повышении их лояльности, поэтому оборудует мягкой мебелью специальные комнаты или зоны для отдыха. Персонал может в перерыв удобно расположиться на широких креслах или угловых диванах, чтобы отвлечься от работы, отдохнуть и с новыми силами вернуться к выполнению рабочих обязанностей.

Правильно подобранная офисная мягкая мебель создаст атмосферу уюта. Она сделает отдых сотрудников более комфортным, позволит окружить уютом клиентов, ожидающих приёма, позволит провести переговоры в благоприятной обстановке.