ТеплоВам: продаж та встановлення систем опалення у Львові

Одна із суттєвих переваг індивідуального будинку — можливість самостійно обирати, на якому паливі працюватиме система опалення: природному газі, дровах, електричній або сонячній енергії. Щоб система опалення була ефективною, її проєктування та монтаж слід довіряти лише професіоналам. Компанія ТеплоВам установлює під ключ системи опалення приватних будинків із газовими, твердопаливними, рідкопаливними й електричними котлами, сонячними системами та тепловими насосами.

«ТеплоВам» — 10 років бездоганної роботи

Обираючи назву, компанія дуже точно відобразила в ній свою місію — Тепло для Вас, адже її сфера діяльності — комплексні рішення в теплопостачанні індивідуальних будинків. Компанія «ТеплоВам» успішно працює уже понад 10 років і має бездоганну репутацію. Вона виконує такі роботи:

проєктує системи опалення, кондиціонування повітря, водопостачання і каналізації для індивідуальних будинків;

продає теплотехнічне обладнання від європейських виробників;

виконує монтаж теплотехнічного обладнання будь-якої складності, його налаштування та запуск;

здійснює післяпродажну технічну підтримку теплотехнічного обладнання.

На сайті teplovam.ua можна детально ознайомитися з переліком європейських брендів, обладнання яких реалізує компанія.

Фахівці «ТеплоВам» мають високу кваліфікацію і постійно проходять навчання, щоб бути в курсі всіх змін на ринку теплопостачання України, Європи та світу. Вони підберуть для вашого будинку найкращий варіант системи опалення з одним або двома джерелами енергії. Для обґрунтування терміну окупності системи проводяться всі необхідні техніко-економічні розрахунки.

Системи опалення на альтернативних джерелах енергії

В Україні індивідуальні будинки здебільшого опалюють традиційними джерелами енергії: природним газом, вугіллям, дровами, палетами й електроенергією. Усе більшої популярності набирають альтернативні джерела. Вони екологічні й дають можливість зменшити витрати на опалення будинку. Компанія «ТеплоВам» має великий досвід у виконанні під ключ:

Сонячних систем — спеціальне обладнання накопичує сонячну енергію і використовує її для обігріву будинку.

Систем опалення з тепловими насосами. Теплонасосу потрібно отримувати 25% енергії з електромережі для забезпечення роботи компресора та циркуляційного насоса, а 75% він одержує з повітря, води чи землі.

Використовуючи як джерело енергії сонячне світло чи низькотемпературну енергію із зовнішнього середовища, люди не забруднюють довкілля шкідливими викидами, тим самим дбаючи про екологію.