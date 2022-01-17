Бустерна та додаткова дози вакцини від ковіду: у чому різниця та кому їх рекомендують

Додаткова та бустерна дози. Тепер вони доступні всім. Люди, які отримали повний курс вакцинації мають право на третій укол. Бустерну дозу можна отримати через пів року після повного курсу вакцинації. Роблять її для того, аби підсилити ефективність щеплення, пише ІНТБ

А от додаткову дозу можна вводити через 1-3 місяці після основого курсу вакцинації. Роблять щеплення тією ж вакциною, що і попередні рази.

Додаткова доза вона використовується для людей із імуносупресією. Які мають понижений імунітет внаслідок: онкології чи пересадки органів. Також її рекомендують пацієнтам після курсу хіміотерапії та тим, хто отримує горомональну терапії. Це відзначив заступник директора департаменту охорони здоровя Тернопільської ОДА Вадим Кравчук.

Де можна отримати третю дозу вакцини, дивіться в сюжеті.