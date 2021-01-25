Педіатр розповіла про особливості догляду за новонародженим

Народження малюка – це особлива подія в житті батьків. Новонародженим малюк вважається з моменту народження до 4-х тижнів життя. З першої хвилини життя малюк потребує щоденного догляду, адже цей захід – тактильний контакт з мамою, знайомство з навколишнім світом.

У даній статті досвідчений педіатр МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» розповідає про правильний догляд за малюком у перші дні життя.

У кімнаті малюка необхідно двічі на день проводити вологе прибирання, не менше 5 разів провітрювати її. Освітлення повинне бути помірним. Ліжечко має стояти в самому світлому місці кімнати, але так, щоб малюк не перебував під прямими променями сонця, на протязі чи поруч з опалювальними приладами.

Щоденний догляд краще проводити в ранкові години. Починаємо з обробки очей – промиваємо ватним диском, змоченим теплою кип’яченою водою або відваром ромашки. Важливо пам’ятати, що промивати очі потрібно різними дисками, з різного посуду, від зовнішнього кута ока до внутрішнього.

Щоранку малюкові необхідно чистити носик, використовуючи для цього ватні джгутики (не можна використовувати ватні палички, щоб не поранити ніжну слизову носових ходів), змочені маслом (дитяче, прокип’ячене на паровій бані). Попередньо можна накапати в ніс морську воду, щоб розмочити скоринки. Потім обертовими рухами вводимо джгутик в ніздрю на 1,5-2 см і виймаємо не розкручуючи. Для профілактики утворення кірочок, які заважають дихати дитині, батьки повинні підтримувати режим вологості в приміщенні (не менше 50%). Можна чистити носик повторно перед сном після ванни.

У новонароджених дітей слизова рота дуже ніжна, легко вразлива. Вона не вимагає додаткової обробки, якщо немає ознак молочниці. При перших ознаках потрібна консультація педіатра. Соски, пляшечки слід кип’ятити. Стерильні пустушки (їх повинно бути не менше 5-6 штук) слід міняти кілька разів на день, тримати в стерильній баночці із закритою кришкою.

У новонароджених діток нігті досить довгі і для того, щоб малюк не подряпав себе, потрібно їх стригти. Краще цю процедуру проводити після купання. Для цього потрібно купити спеціальні ножиці з заокругленими кінцями. Важливо знати, що для інших процедур ці ножиці використовувати не потрібно.

Мамі слід звернути увагу на ділянки шкіри, де найчастіше утворюються попрілості: складки (за вухами, шийні, пахвові, ліктьові, підколінні, пахові, сідничні). Обробку проводять дитячими кремами, маслами. Після кожного відходження стільця необхідно підмити малюка під проточною водою. Слід пам’ятати, що дівчаток підмивають в напрямку спереду назад, щоб уникнути занесення інфекції в сечові шляхи. Після підмивання потрібно добре промокнути складки рушником, щоб не залишилося вологи. Перед тим, як одягнути дитину, на складки наносять крем. Профілактикою попрілостей є прийняття повітряних ванн 3-4 рази на день при комфортній температурі в кімнаті 20-22 градусів (це ще й метод загартовування малюка).

Особливої ​​ретельності при догляді потребує пупкова ранка. Обробка її необхідна не менше 2-х разів на день (вранці і після купання перед сном). В аптечці у мами повинний бути 3% перекис водню або зеленка. Техніку обробки пупкової ранки повинна показати медсестра пологового будинку або дільнична патронажна сестра.

Важливим в догляді за новонародженим є щоденне купання. Вода для купання повинна бути кип’яченою. Температура води – 36,5 – 37,5 градусів. Потрібно обов’язково звернути увагу на правильність занурення малюка в воду: спочатку ніжки, потім повільно тулуб. Головка розташовується на ліктьовому згині дорослого. Для купання можна використовувати відвар ромашки, спеціальні засоби для купання. З милом миють двічі на тиждень. Після цього малюка обливають чистою водою, температура якої на градус нижче. Потім загортають в заздалегідь приготовлене тепле простирадло.

Щоденні гігієнічні водні процедури допомагають у профілактиці різних захворювань, знижують у дітей нервову і м’язову напругу дня, допомагають організації сну і є загартовують.

У МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» працюють висококваліфіковані дитячі спеціалісти, які турбуються про здоров’я малюків від народження. Також у нашому медичному центрі проводиться вакцинація діток різного віку.

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