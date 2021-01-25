Чортківський водоканал створив власний сайт: показник лічильника можна подати тут

Чортківський водоканал запустив власний інтернет-сайт – https://chortkivvoda.te.ua/. На порталі чортків’ян чекає чимало цікавої інформації. Зокрема користувачі зможуть дізнатись інформацію про діючі тарифи, про роботи, які проводить у місті водоканал, переглянути перелік боржників за сплату за водопостачання та водовідведення тощо.

Головною ж функцією сайту є можливість не лише подати показники лічильників онлайн, а й заплатити за комунальні послуги через Приват24. Також, якщо ви абонент водоканалу і у вас виникли проблеми із водопостачанням чи водовідведенням, ви можете повідомити про це на сайті через розділ «Повідомити про аварію». Працівники водоканалу оперативно відреагують на повідомлення та почнуть вирішувати проблему.

Наразі сайт на завершальній стадії наповнення інформацією, тож просимо вас взяти участь у тестуванні порталу. Будь-які пропозиції залишайте у коментарях до даного допису.