Переваги одноразових поглинальних пелюшок DAILEE

Люди, у яких є маленькі діти, знають не з чуток, як важко відіпрати сечу та кал з пелюшок. До того ж після таких забруднень вони потребують додаткової стерилізації. Ще кілька років тому мами витрачали купу часу на прання. Сьогодні є чудова альтернатива — одноразові поглинаючі пелюшки DAILEE. Вони швидко та надійно поглинають вологу, а після використання їх просто утилізують. Такі пелюшки також підходять для догляду за лежачими хворими й допомагають довше зберігати постільну білизну чистою та свіжою.

Чому варто використовувати одноразові пелюшки DAILEE

Одноразові поглинаючі пелюшки DAILEE — це корисні гігієнічні товари для дорослих і дітей, які підходять для багатьох цілей:

догляд за літніми людьми, що страждають на нетримання чи прикуті до ліжка через хворобу;

заміна памперса малюку;

проведення медичних досліджень;

забезпечення гігієнічного покриття в подорожах тощо.

Пелюшки від чеського виробника DAILEE мають багато переваг, завдяки яким вигідно вирізняються серед конкурентів. Основними плюсами є:

Гіпоалергенність. Верхній шар виробу не призводить до подразнень шкіри та підходить для використання алергіками.

Натуральність. Для виготовлення пелюшок використовують розпушену целюлозу, виріб не містить повторно перероблених матеріалів та не відбілюється хлором.

Комфорт. Завдяки спеціальному обробленню кондиціонером, у пелюшках не утворюються грудочки, які можуть завдавати неприємних відчуттів.

Надійність. Пелюшки надзвичайно швидко поглинають рідину й утримують її всередині, а нижній шар щільний та стійкий до випадкових розривів.

Повітропроникність. Завдяки унікальному тисненню, що нагадує маленькі подушечки, забезпечується оптимальна циркуляція повітря та відведення вологи.

Використовуючи одноразові пелюшки, ви зможете значно спростити собі життя. Догляд за тими, хто цього потребує, стане простішим. Гігієнічні процедури займатимуть менше часу. Окрім цього, знизиться фізичне навантаження та з’явиться більше вільного часу. Ще одним бонусом є економія електроенергії та води, які витрачаються під час прання звичайних пелюшок.

Де придбати пелюшки DAILEE

Компанія СУХО має у своєму асортименті гігієнічні товари для дорослих від багатьох відомих виробників. У каталозі є також одноразові поглинальні пелюшки DAILEE за приємною ціною. Замовити їх можна з доставкою в будь-який населений пункт України. Для цього потрібно залишити заявку в інтернет-магазині СУХО. Після оформлення замовлення ви зможете отримати пелюшки в найкоротший термін.