Слінг — найкраща переноска для малюка

Дитячий візочок традиційно вважається незамінним супутником батьків. Але сьогодні існує безліч компактніших переносок для новонароджених. Зручні слінги для матусь забезпечують необхідну мобільність на прогулянках і вдома. Вони дозволяють розмістити малюка спереду себе, залишаючи руки вільними. Батьки можуть займатися повсякденними справами, а малюки відчувають тілесний контакт з близькою людиною, що особливо важливо у перші місяці життя. Що таке слінг, та які він має переваги — відповіді на ці питання далі у статті.

Що необхідно знати батькам про слінги

Слінг — це зручний та корисний виріб для носіння дитини, який вже сотні років використовують жінки в різних куточках світу. Це довгий відріз тканини, що обмотується навколо тіла матері та закріплюється на талії. Така переноска звільняє руки дорослого та знімає навантаження з хребта. Вона щільно прилягає до тіла, забезпечуючи тісний контакт з малюком.

Дитина в слінгу розташовується вертикально з підібганими колінками та округленою спинкою, що вважається фізіологічною позицією. Саме така поза для новонароджених найзручніша для сну та знайомства з навколишнім світом.

У чому полягають переваги слінгів?

Слінг має чимало переваг, серед яких варто виділити такі:

Тісний контакт з немовлям. Дитині у перші місяці життя важливо відчувати тепло і серцебиття матері. У слінгу малюк знаходиться близько до маминого тіла і почувається в безпеці.

Зручне та звичне для малюка положення. Завдяки чому дитина почуватиметься затишно, як у маминому животику.

Компактність і мобільність. Слінг не займає багато місця в багажі, на відміну від візочків. До того ж з ним легко і безперешкодно можна пересуватися містом або підійматися сходами.

Вільні руки. Коли новонароджений знаходиться в слінгу, мама може займатися домашніми справами або вести за руку старшу дитину.

Який слінг вибрати: короткий лікнеп

Існує кілька варіантів слінгів, що відрізняються способом кріплення:

слінг-шарф — носиться на обох плечах, завдяки чому забезпечує рівномірне навантаження на спину, плечі та стегна. Правильна перев’язка може здатися складною для новачків, проте тренування зможуть це виправити; май-слінг — це відріз тканини з довгими лямками, що схрещуються на спині. Оптимально підходить для малюків, які вже вміють самостійно сидіти; на кільцях — така переноска закріплюється за допомогою кілець і може регулюватися. Вона легко одягається та знімається. Малюк у ній зазвичай укладається горизонтально, тому мамам буде зручно годувати дитину груддю.

Купити слінг можна в будь-якому дитячому магазині, наприклад, Pampik. Для цього не обов’язково знаходити кілька годин на шопінг — достатньо перейти на сайт, додати товар до кошика та оформити замовлення.

Слінг — це чудова переноска для мобільних батьків. Його можна сміливо вибирати для новонароджених і бути впевненим, що малюкові в ньому буде зручно та комфортно.