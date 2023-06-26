НАБУ проводить обшуки у Тернопільській обласні раді

Понеділок у Тернополі починається не з кави, а з шокуючих новин. Зараз в адміністрації працює НАБУ. Про це повідомляє нардеп Андрій Богданець.

– НАБУ поклала на підлогу голову обласної ради та двох заступників очільника військової адміністрації за підозру в хабарі. Десь по дорогам, – розповідає нардеп.

За інформацією Українських новин Національне антикорупційне бюро затримало голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка за підозрою у хабарництві.

Головка затримали детективи НАБУ в рамках розслідування справи за фактом імовірного одержання неправомірної вигоди (частина 4 статті 368 ККУ).

Також детективи НАБУ проводять слідчі дії у двох заступників голови Тернопільської обласної військової адміністрації Ігоря Дем’янчука та Ігоря Гайдука.