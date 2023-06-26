НАБУ проводить обшуки у Тернопільській обласні раді
Понеділок у Тернополі починається не з кави, а з шокуючих новин. Зараз в адміністрації працює НАБУ. Про це повідомляє нардеп Андрій Богданець.
– НАБУ поклала на підлогу голову обласної ради та двох заступників очільника військової адміністрації за підозру в хабарі. Десь по дорогам, – розповідає нардеп.
За інформацією Українських новин Національне антикорупційне бюро затримало голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка за підозрою у хабарництві.
Головка затримали детективи НАБУ в рамках розслідування справи за фактом імовірного одержання неправомірної вигоди (частина 4 статті 368 ККУ).
Також детективи НАБУ проводять слідчі дії у двох заступників голови Тернопільської обласної військової адміністрації Ігоря Дем’янчука та Ігоря Гайдука.