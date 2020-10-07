Перший день народження дитини: традиції

Перші 12 місяців – це справді емоційні американські гірки для молодих батьків. Думаєте, як, де відсвяткувати день народження дитини, що приготувати на день народження дитини? Якщо ви стежите за Instagram, єдиний спосіб це зробити – ідеально розпланована, скоординована кольором феєрія. Проте не варто так перейматися.

Якщо ви будете дуже старатися зробити перший день народження дитини довершеним, ні ви, ні малюк врешті решт не будете гарно проводити час. Тож натомість ідеальної феєрії – 5 простих способів зробити Перший день народження дитини унікальним та значущим від колективу інтернет-магазину дитячих товарів MyBuy24.

Зробіть чудові фото

Не покладайтесь на камеру телефону для збереження моментів! Замовте фотосесію у студії з професійним фотографом, який знаний роботою з маленькими дітьми. Створіть разом гарний сімейний портрет, а також повеселіть дитину. Цікаві заняття під час зйомок допоможуть розслабити дитину і створять гарну атмосферу, тому вийде зробити чарівні знімки.

Новий перший досвід

Коли малюку виповниться рік, є ще стільки речей, які ви не встигли зробити разом. Можливо, крихітка ніколи не бачила моря, а можливо, ви, ще не були в зоопарку. Виберіть місце, яке вам подобалось, коли ви були дитиною, і візьміть малюка, щоб в нього був новий цікавий досвід. А ви поновили свої давні емоції.

Напишіть лист дитині

Ви так багато хочете сказати дитині, але вона ще занадто маленька, щоб зрозуміти всю глибину любові, може лише відчути… Поділіться найтеплішими словами в листі, який дитина зможе відкрити, коли подорослішає можливо, коли їм виповниться 10 чи 18 років. Щоб зробити лист надзвичайно особливим, вкладіть світлину в конверт, яку ніколи раніше не бачила. Насправді, чому б не започаткувати традицію і не писати такі листи щороку?

Посадіть дерево

Створіть довготривалий і корисний спогад з малюком. Завітайте до садового центру і разом виберіть дерево, а тоді посадіть його. Дерево буде рости увись, міцнішатиме поряд із малям, стане прихистком під час гри. Фотографуйте їх разом щороку, щоб порівняти, наскільки вони підросли.

Сплануйте просту вечірку

Вечірки не важливі для 1-річних немовлят. І як ми вже писали раніше, можуть бути навіть стресовими. Але іноді втриматись просто неможливо. Однак святкування нехай буде простим і не переборщуйте з меню на день народження дитини чи неймовірними прикрасами. Чим менше ви тривожитесь, тим щасливішою буде дитина і тим більше часу у вас буде на вечірці разом! Проте якщо вас все ж цікавить де відсвяткувати день народження дитини у Львові, то чудовим вибором буде – дитячий клуб Лис Микита. Тут будуть святкувати лише ваші знайомі, без сторонніх відвідувачів, як в інших закладах. Поки малюки в ігровій зоні, батьки можуть релаксувати в окремих приміщеннях.

І пам’ятайте! Перший рік народження дитини – для створення теплих моментів і простих святкувань.