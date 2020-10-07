Вчора у Тернополі випало… 951 мільйон літрів води, кажуть у міськраді

Показовий “розбір польотів” через вчорашнє затоплення Тернополя жовтня влаштував міський голова Сергій Надал своїм підлеглим під час засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій зранку 7 жовтня, – повідомляє Терміново.

Зокрема, під гарячу руку голови потрапив начальник міського управління житлово-комунального господарства міськради Олег Соколовський. Саме його Сергій Надал першим попросив відзвітувати про вчорашні події у місті. Попередньо міський голова також зауважив, що 6 жовтня у Тернополі було стихійне лихо і випала нехарактерна та непрогнозована для нашого регіону кількість опадів.

– Треба сказати, що система дощовідведення у нас постійно на контролі, тому що ми розуміємо цю ситуацію і розуміємо, що зараз взагалі змінилися погодні умови і тропічні дощі все частіші і частіші, – почав говорити Олег Соколовський. – Цього року, як і попереднього, за вашим дорученням виділено кошти і проводився тендер саме на очищення дощеприймальних колекторів – 1, 9 млн, виграв “Авакс Проф”. Відповідно за ці кошти прочищається вся ливнева система, всі найгірші точки – вул. Оболоня і далі уверх. Є документи, які підтверджують, що дійсно система зараз очищена…

– Олег Іванович, що ви дурниці зараз мелете? Що прочищене? Ви поясніть, чому вчора вода стояла, а не розказуйте байки, що прочищено, – перервав доповідь підлеглого Сергій Надал.

Олег Соколовський продовжив, що хоч управління жкг і отримало повідомлення з гідрометцентру про можливі зливи, ніхто не був готовий до такої великої кількості опадів. Адже за годину, за його даними, випало 46% місячної норми.

– Трактори зі щітками зразу виїхали, коли почався дощ. Але почалася злива дуже потужна, – звітував про виконані дії Соколовський. – Скажу відверто: дощова система, яка зараз є, була повністю заповнена і певний період дощеприймальні решітки не приймали води. Відбулося затоплення. Ми були свідками як решітки приймали, приймали і зупинилися, потім через деякий час знову почали приймати, тому що вода зійшла. Тому я говорю, що система була очищена, але вона не могла прийняти ту всю воду, бо випала нехарактерна кількість опадів… Всі щітки були на місці…

– Я вас зрозумів, досить, – зупинив Надал Соколовського.

Далі мер передав слово заступнику міського голови Владиславу Стемковському, який відповідає за сферу житлово-комунального господарства у місті. Той зазначив, що згідно з даними гідрометцентру у Тернополі за півтора-дві години випало 951 мільйон літрів води. В оправдання комунальникам він додав, що “спроможність людського і технічного фактору проти природнього не завжди можлива”.

– Є пропускна здатність труби, є фізика і зрозуміло, яка пропускна здатність дощової системи в Тернополі, – каже він. – Розуміємо, що центральний колектор був заповнений на 70-80% вже на вході. Було повністю перевантаження системи водовідведення. Решітки забиті листям, бо осінь, також з потоком води у решітки потрапляв щебінь, тому що деякі вулиці не мають асфальтного покриття. Десь на решітці стояв автомобіль, трактор не міг почистити, десь трактористи просто фізично не встигали, тому ми розуміємо проблему…Ми напевно тепер замість решіток будемо робити щілинні прийомники, які будуть приймати все підряд, а далі будемо чистити систему.

До слова, у Фейсбуці люди дякують справжньому патріоту свого міста Антону Марчевському, який замість комунальників систематично прочищає форсунки фонтанів вздовж озера, а під час зливи 6 жовтня голими руками розчищав стічну каналізацію. Власне, його вчинок мав би стати прикладом для керівництва управління ЖКГ, якому сьогодні дісталося “на горіхи”.



Нагадаємо, проблема затоплення міста під час злив відкрита вже роками. Гігантські калюжі, ріки та ставки утворюються в Тернополі після кожної зливи. Цю проблему міська влада роками обіцяє вирішувати, однак…