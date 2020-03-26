Покупка мягкой мебели на кухню – на что обратить внимание

Современная кухня – пространство стиля, комфорта и эргономики. Прежние представления о кухонной мебели постепенно устаревают. Привычный стол с табуретками, за которым можно завтракать и ужинать, трансформируется в зону полноценного семейного отдыха. Сегодня мы расскажем о правилах выбора мягкой мебели для кухонного пространства, о разновидностях и ценовых категориях.

Модульные кухонные диваны

Один из самых востребованных на украинском рынке вариантов. Модули легко трансформировать, перемещать, формировать в нужной конфигурации. Часто в подобной мебели применяются экономичные материалы, что позволяет совершить такую покупку без серьезного урона для семейного бюджета. При этом качество и внешний вид уголка на высоком уровне. Особенно это касается современных интерьерных стилей вроде модерна или лофта. Для Киева и других крупных городов, где семьи часто живут в съемных квартирах, модульная мягкая мебель может стать «мобильным активом». Из модулей нетрудно сформировать зону для приема гостей. На сайте СоюзМебель можно выбрать и заказать кухонный уголок с доставкой и установкой в кухне любого метража. Доставка осуществляется по Киеву и всей Украине.

Диван-скамья

Этот вариант является своеобразным переосмыслением традиционных лавок, которые применялись в украинских хатах для организации семейной обеденной зоны. Хотя современная мебель намного комфортней и функциональней. К примеру, ее оснащают выдвижным ящиком или боковыми отсеками. Обивка износоустойчива, хорошо переносит перепад влажности и температуры, легко отмывается от жировых загрязнений. Это экономичный вариант обустройства маленькой кухни в хрущевке. В стилистическом плане такой уголок чаще всего относят к модерну или минимализму. Из материалов наиболее популярна ДСП.

Прямые диваны

Применяются в кухнях вытянутой формы. Обычно располагаются вдоль стены без окна, а напротив ставят стулья. Диваны такого типа производятся в разных ценовых сегментах. В неоклассике такое изделие может быть обито кожей или дорогой гобеленовой тканью. Для корпуса можно использовать натуральную древесину. В бюджетном сегменте чаще всего применяют ламинированные ДСП и недорогую, но прочную и яркую тканевую обивку. В скандинавском стиле и лофте на прямых диванах предпочтительны натуральные, часто грубоватые наощупь текстуры.

Диван-кушетка

На вид это чаще всего обычный кухонный уголок, но в нем скрыт дополнительный функционал. Такой диван применяют в качестве дополнительного спального места для одного из членов семьи или для размещения засидевшихся гостей. В первом случае лучше выбирать модели с цельнометаллическими креплениями – они прослужат гораздо дольше. На сайте гипермаркета СоюзМебель вам готовы предложить недорогие варианты диванов-кушеток на кухню.

Угловые мягкие диваны

Пожалуй, самый популярный вариант для городских квартир, где кухонное пространство жестко ограничено, а потребность в комфорте из-за динамичного стиля жизни особенно высока. Это отличный способ использовать площадь по максимуму. Украинские производители предлагают множество моделей, покрывающих стандартные потребности. Для нестандартных кухонь или требовательных покупателей можно заказать уголок по индивидуальному проекту. Кухонная мебель на заказ может понадобиться и для реализации смелых дизайнерских идей. Самый простой вариант установки углового кухонного дивана – собрать его из модулей.

Преимущества и недостатки мягкой кухонной мебели

К недостаткам можно отнести, в первую очередь, неправильные замеры пространства и стилистические просчеты. Для одного домочадца понадобится минимум 50-60 см для комфортного принятия пищи.

Если резюмировать плюсы, то можно выделить такие аспекты:

качественные материалы;

легкость в перевозке и установке;

экономия пространства;

создание уютной семейной атмосферы;

высокий уровень комфорта во время еды;

возможность принимать гостей в маленьком пространстве;

хранение вещей в ящиках и отсеках.

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