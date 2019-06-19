На Тернопільщині освятили нову Хресну дорогу

16 червня, у день празника Зіслання Святого Духа, архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій (Семенюк) візитував парафії св. Миколая Мирликійського Чудотворця с. Денисів, Козлівського деканату. Архиєрей очолив празничну Божественну Літургію у співслужінні декана Козлівського о. Романа Гука та священників деканату, привітав вірних з празником та побажав рясних дарів Духа Святого. Архиєрей освятив стації Хресної дороги, які були споруджені на кошти жертводавців та благодійників.

прес-служба архиєпархії