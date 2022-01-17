Цибуля займає важливе місце у раціоні людини, тому практично всі городники намагаються виростити багатий урожай великих голівок, ранню вітамінну зелень. Командою ТМ “Аптека Садівника” пропонується унікальна програма захисту цибулевих рослин від шкідників, захворювань, бур’янів. Провідні агрономи компанії докладно розповідають як проводиться посадка цибулі.

Як підготуватись до посадки

Підготовка цибулі до посадки починається з вибору грядки. Вибирають сонячну ділянку з переважно розсипчастим складом землі. Попередньо варто обробити вибрану частину городу від бур’янів, застосовуючи гербіцид по вибору: “Галант”, “Антибур’ян”, “Гліфовіт Екстра”. Грунт треба перекопати на глибину 20 см, підживити гноєм, попелом, торфом, компостом. Якщо посадка цибулі намічена навесні, бажано правильно підготувати сіянку або насіння:

Варто прогріти посадковий матеріал при температурі 35°С тепла протягом 3 діб.

Допомагає знезаразити цибулинки та насіння замочування у розчині протруйника “Матадор” на 1-4 години.

Підвищує імунітет рослин препарат “Авангард Стимул”.

Кращі попередники: кукурудза, гарбузові, капуста, томати. Не слід саджати культуру після моркви та часнику.

Садимо цибулю на зиму

Сучасними селекціонерами виведено багато озимих видів цибулі. Особливу популярність здобули голландські сорти, які легко витримують весняну короткочасну прохолоду. При посадці цибулі на зиму використовують дрібну сіянку діаметром до 1,5 см. Більша посівна цибуля навесні стрілкується. Оптимальна денна температура до 5°C. Вночі допускаються невеликі заморозки. Коли почнуться постійні похолодання, грядку мульчують органічними залишками, тирсою, компостом, хвоєю.

Садимо цибулю весною

Основні вимоги при весняному вирощуванні цибулевих овочів:

Насіння для отримання однорічних цибулинок висівають, як тільки розтане сніг.

Щоб отримати повноцінні великі головки, потрібно наприкінці лютого — початок березня посіяти насіння на розсаду. Молоді саджанці висаджують на город з середини квітня.

Ріпкою садять культуру одночасно з картоплею. Посадка цибулі весною в непрогріту землю провокує стрілкування рослини.

Діаметр посадкового матеріалу 1,5-2,5 см. Оптимальна відстань між ріпками 10-15 см, між рядами треба залишити 25-30 см, глибина борозни 7-10 см. Більші цибулини висаджують для отримання раннього листя.

Догляд після посадки

З настанням постійного весняного тепла за рослинами потрібен регулярний догляд: рихлення ґрунту, поливи в період посухи, боротьба зі шкідниками, хворобами, бур’янами. Кожен городник розмірковує, чим підживити цибулю краще, щоб отримати великі головки корисного овочу. “Авангард NPK+M/E Овочеві” — сучасне добриво хелатного типу. Корисні речовини надходять у клітини рослини через 1-5 годин після обприскування