14:30 | 3.06.2021
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До одного року умовного терміну засудили мешканку Тернопільщини, яка у лісі зрубала два дерева

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У Шумському районі Тернопільської області до одного року умовного терміну засудиди місцеву жительку, яка у лісі зрубала два граба, щоб зігрітись.

Про це йдеться у рішенні Шумського районного суду, повідомляють Тернопільські події.

Як повідомляється, 25 березня 2021 року, у вечірню пору доби у жінки, яка перебувала у лісовому масиві, а саме у кварталі № 162 виділу № 7 державного лісового заказнику «Суразька дача», виник злочинний умисел на вчинення незаконної порубки дерев для здійснення опалювання власного житлового будинку. Там жінка зрубала два граби і її викрили.

У судді підозрювана визнала себе винною та уклала угоду із слідство. Їй дали один рік умовно.

Громадське слово

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