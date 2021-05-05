Коронавірус на Тернопільщині: 73 нових випадки та 3 смерті

73 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 05 травня 2021 року.

Також за останню добу

летальних випадків – 3

– чоловік 54 р. м. Тернопіль

– жінка 73 р. м. Тернопіль

– жінка 64 р. Кременецький район с. Устечко

одужало – 263 особи

проведено досліджень методом ПЛР – 375

За весь час пандемії в Тернопільській області

захворіло – 66756 осіб;

одужало – 58686 осіб;

летальних випадків – 1089 (3 випадки жителі інших областей).

Загалом випадки підтверджено:

– Кременецький район – 7095 (6389 одужало, 119 летальних):

в т.ч. м. Кременець – 1438 (1281 одужало, 30 летальних)

– Тернопільський район – 40794 (35415 одужало, 628 летальних):

в т.ч. м. Тернопіль – 18832 (15844 одужало, 284 летальних)

– Чортківський район – 18867 (16882 одужало, 339 летальних):

в т.ч. м. Чортків – 2614 (2244 одужало, 26 летальних)

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (4 особи):

• Борсуківська сільська ОТГ – 1

• Великодедеркальська сільська ОТГ – 0

• Вишнівецька селищна ОТГ – 0

• Кременецька міська ОТГ – 3

• Лановецька міська ОТГ – 0

• Лопушненська сільська ОТГ – 0

• Почаївська міська ОТГ – 0

• Шумська міська ОТГ – 0

Тернопільський район (57 осіб):

• Байковецька сільська ОТГ – 4

• Бережанська міська ОТГ – 4

• Білецька сільська ОТГ – 2

• Великоберезовицька селищна ОТГ – 4

• Великобірківська селищна ОТГ – 4

• Великогаївська сільська ОТГ – 1

• Залозецька селищна ОТГ – 0

• Збаразька міська ОТГ – 1

• Зборівська міська ОТГ – 0

• Золотниківська сільська ОТГ – 0

• Іванівська сільська ОТГ – 0

• Козівська селищна ОТГ – 3

• Козлівська селищна ОТГ – 0

• Купчинецька сільська ОТГ – 0

• Микулинецька селищна ОТГ – 0

• Нараївська сільська ОТГ – 0

• Озернянська сільська ОТГ – 0

• Підволочиська селищна ОТГ – 2

• Підгаєцька міська ОТГ – 0

• Підгороднянська сільська ОТГ – 0

• Саранчуківська сільська ОТГ – 0

• Скалатська міська ОТГ – 0

• Скориківська сільська ОТГ – 0

• Теребовлянська міська ОТГ – 2

• Тернопільська міська ОТГ – 30

Чортківський район (12 осіб):

• Білобожницька сільська ОТГ – 0

• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 0

• Борщівська міська ОТГ – 1

• Бучацька міська ОТГ – 0

• Васильковецька сільська ОТГ – 0

• Гримайлівська селищна ОТГ – 0

• Гусятинська селищна ОТГ – 0

• Заводська селищна ОТГ – 2

• Заліщицька міська ОТГ – 0

• Золотопотіцька селищна ОТГ – 0

• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 2

• Колиндянська сільська ОТГ – 0

• Копичинецька міська ОТГ – 0

• Коропецька селищна ОТГ – 0

• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 0

• Монастириська міська ОТГ – 0

• Нагірянська сільська ОТГ – 0

• Скала-Подільська селищна ОТГ – 0

• Товстенська селищна ОТГ – 0

• Трибухівська сільська ОТГ – 0

• Хоростківська міська ОТГ – 0

• Чортківська міська ОТГ – 7