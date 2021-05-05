Коронавірус на Тернопільщині: 73 нових випадки та 3 смерті
73 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 05 травня 2021 року.
Також за останню добу
летальних випадків – 3
– чоловік 54 р. м. Тернопіль
– жінка 73 р. м. Тернопіль
– жінка 64 р. Кременецький район с. Устечко
одужало – 263 особи
проведено досліджень методом ПЛР – 375
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 66756 осіб;
одужало – 58686 осіб;
летальних випадків – 1089 (3 випадки жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 7095 (6389 одужало, 119 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 1438 (1281 одужало, 30 летальних)
– Тернопільський район – 40794 (35415 одужало, 628 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 18832 (15844 одужало, 284 летальних)
– Чортківський район – 18867 (16882 одужало, 339 летальних):
в т.ч. м. Чортків – 2614 (2244 одужало, 26 летальних)
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (4 особи):
• Борсуківська сільська ОТГ – 1
• Великодедеркальська сільська ОТГ – 0
• Вишнівецька селищна ОТГ – 0
• Кременецька міська ОТГ – 3
• Лановецька міська ОТГ – 0
• Лопушненська сільська ОТГ – 0
• Почаївська міська ОТГ – 0
• Шумська міська ОТГ – 0
Тернопільський район (57 осіб):
• Байковецька сільська ОТГ – 4
• Бережанська міська ОТГ – 4
• Білецька сільська ОТГ – 2
• Великоберезовицька селищна ОТГ – 4
• Великобірківська селищна ОТГ – 4
• Великогаївська сільська ОТГ – 1
• Залозецька селищна ОТГ – 0
• Збаразька міська ОТГ – 1
• Зборівська міська ОТГ – 0
• Золотниківська сільська ОТГ – 0
• Іванівська сільська ОТГ – 0
• Козівська селищна ОТГ – 3
• Козлівська селищна ОТГ – 0
• Купчинецька сільська ОТГ – 0
• Микулинецька селищна ОТГ – 0
• Нараївська сільська ОТГ – 0
• Озернянська сільська ОТГ – 0
• Підволочиська селищна ОТГ – 2
• Підгаєцька міська ОТГ – 0
• Підгороднянська сільська ОТГ – 0
• Саранчуківська сільська ОТГ – 0
• Скалатська міська ОТГ – 0
• Скориківська сільська ОТГ – 0
• Теребовлянська міська ОТГ – 2
• Тернопільська міська ОТГ – 30
Чортківський район (12 осіб):
• Білобожницька сільська ОТГ – 0
• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 0
• Борщівська міська ОТГ – 1
• Бучацька міська ОТГ – 0
• Васильковецька сільська ОТГ – 0
• Гримайлівська селищна ОТГ – 0
• Гусятинська селищна ОТГ – 0
• Заводська селищна ОТГ – 2
• Заліщицька міська ОТГ – 0
• Золотопотіцька селищна ОТГ – 0
• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 2
• Колиндянська сільська ОТГ – 0
• Копичинецька міська ОТГ – 0
• Коропецька селищна ОТГ – 0
• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 0
• Монастириська міська ОТГ – 0
• Нагірянська сільська ОТГ – 0
• Скала-Подільська селищна ОТГ – 0
• Товстенська селищна ОТГ – 0
• Трибухівська сільська ОТГ – 0
• Хоростківська міська ОТГ – 0
• Чортківська міська ОТГ – 7