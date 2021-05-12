Мера Бережан позбавили можливості виписувати премії

Сьогодні, 12 травня, під час сесії Бережанської міської ради депутати позбавили міського голову Ростислава Бортника можливості одноособово виписувати премії і надбавки високопосадовцям муніципалітету.

За це рішення за пропозицією депутата Степана Жеребецького проголосували 22 депутати, три – утрималися (у тому числі міський голова) і 2 – не голосували. Відтепер мер, заступники, секретар ради та секретар виконавчого апарату мають щомісяця звітувати перед депутатським корпусом. І лише тоді за певні досягнення в роботі високопосадовцям призначатимуть преміювання.

Депутатів обурило, що чиновники міської ради мали до 50 відсотків премії, причому роботи з їх боку практично жителі Бережен не бачили, пише