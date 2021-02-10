Проктолог розповів як виявити рак кишківника на ранній стадії

Рак прямої кишки щорічно діагностується у 600 тис. людей по всьому світу. До групи ризику входять ті, чиї родичі страждали на це захворювання, а також люди старше 45-ти років. Якщо рак діагностовано на ранній стадії, в 90% випадках його вдається успішно вилікувати.

Симптоми раку товстої і прямої кишки можуть з’явитися не відразу, проте своєчасне звернення до лікаря знижує ризик розвитку захворювання.

Серед тривожних симптомів, що вказують на можливий розвиток цього онкологічного захворювання, спеціаліст МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» назвав наступні: зміна частоти і характеру стільця: діарея, запор або зміна консистенції стільця, які тривають протягом декількох днів; виділення крові або домішки крові в калі; почуття неповного випорожнення кишечника; здуття живота і болі змінного характеру; слабкість і стомлюваність, а також безпричинна втрата ваги.

Деякі із ознак цієї хвороби можуть вказувати на такі недуги, як інфекція, геморой; синдром роздратованого кишківника або запальне захворювання.

Фахівці підкреслюють, що рак товстої і прямої кишки часто не викликає симптомів до розростання пухлини, тому найкраще пройти обстеження до появи будь-яких ознак. Загалом, лікарі у всьому світі рекомендують проходити колоноскопію жінкам і чоловікам після 45-ти років щорічно.

Колоноскопія – це ендоскопічне дослідження товстого кишківника за допомогою гнучкого ендоскопа.

Під час процедури, лікар у високій роздільній здатності може оглянути поверхню кишківника і виявити найменші патологічні зміни слизової оболонки: виразки, поліпи, пухлини. Жоден альтернативний метод не дає такої точної інформації про стан кишечника як колоноскопія.

Колоноскопічне дослідження в МЦ «Оксфорд Медікал» проводиться на сучасному обладнанні фірми Olympus з використанням технології NBI.

Режим NBI забезпечує точну оптичну діагностику товстої кишки, дозволяючи виявляти поліпи навіть мінімальних розмірів. А також, дозволяє виявити пухлину на ранніх етапах і своєчасно провести оперативне лікування.

Дбайте про себе та своє здоров’я!

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