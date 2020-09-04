Простатит або рак? Покаже обстеження

– Актуальна проблема – рак аденоми: як він визначається?

Часто чоловіки звертаються до уролога зі скаргою, що у них проблема з сечовипусканням. У раку передміхурової залози і простатиту прояви практично однакові, теж прискорене сечовипускання, також можуть бути болі в промежині.

Безпосередньо простатит до раку простати не приводить, а ось тривалий поточний хронічний простатит, залишений без жодної уваги з Вашого боку, та ще до якого з віком приєднається ДГПЗ – ще й як приводить.

Симптоми аденоми простати:

часте сечовипускання;

позиви до сечовипускання вночі;

ослаблення сили струменя сечі;

відчуття неповного випорожнення сечового міхура;

утруднене сечовипускання;

вихід сечі по краплях в кінці сечовипускання;

біль під час сечовипускання;

нетримання сечі;

відсутність ерекції;

загальна слабкість;

нудота;

втрата апетиту.

Лише якісне обстеження допоможе виявити і розрізнити те чи інше захворювання, зараз є досить багато методів лікування, як медикаментозних, так і оперативних.

Вчасне звернення до лікаря-уролога допоможе вберегти Ваше чоловіче здоров’я.

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