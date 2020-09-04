09:52 | 4.09.2020
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Бізнес-Погляд 

Простатит або рак? Покаже обстеження

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– Актуальна проблема – рак аденоми: як він визначається?

Часто чоловіки звертаються до уролога зі скаргою, що у них проблема з сечовипусканням. У раку передміхурової залози і простатиту прояви практично однакові, теж прискорене сечовипускання, також можуть бути болі в промежині.

Безпосередньо простатит до раку простати не приводить, а ось тривалий поточний хронічний простатит, залишений без жодної уваги з Вашого боку, та ще до якого з віком приєднається ДГПЗ  – ще й як приводить.

Симптоми аденоми простати:

  • часте сечовипускання;
  • позиви до сечовипускання вночі;
  • ослаблення сили струменя сечі;
  • відчуття неповного випорожнення сечового міхура;
  • утруднене сечовипускання;
  • вихід сечі по краплях в кінці сечовипускання;
  • біль під час сечовипускання;
  • нетримання сечі;
  • відсутність ерекції;
  • загальна слабкість;
  • нудота;
  • втрата апетиту.

Лише якісне обстеження допоможе виявити і розрізнити те чи інше захворювання, зараз є досить багато методів лікування, як медикаментозних, так і оперативних. 

Вчасне звернення до лікаря-уролога допоможе вберегти Ваше чоловіче здоров’я. 

Записуйтеся на прийом до лікаря-уролога у медичному центрі «Оксфорд Медікал» в Тернополі по телефону (068) 752 52 52!

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