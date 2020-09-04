Простатит або рак? Покаже обстеження
– Актуальна проблема – рак аденоми: як він визначається?
Часто чоловіки звертаються до уролога зі скаргою, що у них проблема з сечовипусканням. У раку передміхурової залози і простатиту прояви практично однакові, теж прискорене сечовипускання, також можуть бути болі в промежині.
Безпосередньо простатит до раку простати не приводить, а ось тривалий поточний хронічний простатит, залишений без жодної уваги з Вашого боку, та ще до якого з віком приєднається ДГПЗ – ще й як приводить.
Симптоми аденоми простати:
- часте сечовипускання;
- позиви до сечовипускання вночі;
- ослаблення сили струменя сечі;
- відчуття неповного випорожнення сечового міхура;
- утруднене сечовипускання;
- вихід сечі по краплях в кінці сечовипускання;
- біль під час сечовипускання;
- нетримання сечі;
- відсутність ерекції;
- загальна слабкість;
- нудота;
- втрата апетиту.
Лише якісне обстеження допоможе виявити і розрізнити те чи інше захворювання, зараз є досить багато методів лікування, як медикаментозних, так і оперативних.
Вчасне звернення до лікаря-уролога допоможе вберегти Ваше чоловіче здоров’я.
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