Географія поширення 206 нових випадків вірусу ковід на Тернопільщині 4 вересня
Станом на 04 вересня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 6830 випадках діагноз лабораторно підтверджений (6344 випадок – дорослі, 486 випадки – діти), з них 79 летальних та 1 летальний випадок мешканець Івано-Франківської області, який був госпіталізований у важкому стані в Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр. Видужало 3283 особи.
Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 1828 (808 одужало, 10 летальних, 1010 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 389 (150 одужало, 6 летальних, 233 продовжують хворіти);
– Борщівський район – 116 (33 одужало, 2 летальних , 81 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 328 (138 одужало, 2 летальних, 188 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 353 (135 одужало, 2 летальних , 216 продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 216 (77 одужало, 8 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 131 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 335 (175 одужало, 5 летальних, 155 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 118 (45 одужало, 73 продовжують хворіти);
– Козівський район – 194 (93 одужало, 2 летальних, 99 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 519 (447 одужало, 9 летальних, 63 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 191 (138 одужало, 53 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 377 (268 одужало, 6 летальних, 103 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 117 (51 одужало, 1 летальний , 65 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 28 (10 одужало, 3 летальних, 15 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 265 (82 одужало, 2 летальних , 181 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 571 (223 одужало, 4 летальних, 344 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 607 (191 одужало, 5 летальних , 411 продовжують хворіти);
– Шумський район – 278 (219 одужало, 12 летальних, 47 продовжують хворіти);
За попередню добу:
видужало 83 особи;
проведено 1094 досліджень методом ПЛР;
підтверджено 206 випадків зараження вірусом COVID-19.
зареєстровано 1 летальний випадок – жінка 53 р. Шумський район с. Потуторів.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (65 осіб)
Бережанський район (16 осіб):
• м. Бережани – 10
• с. Вербів – 1
• с. Словятин – 1
• с. Жуків – 1
• с. Поточани – 1
• с. Лапшин – 1
• с. Двірці – 1
Борщівський район (2 особи):
• м. Борщів – 2
Бучацький район (1 особа):
• с. Жизномир – 1
Гусятинський район (5 осіб):
• м. Копиченці – 2
• с. Оришківці – 1
• с. Нижбірок – 1
• с. Коцюбинці – 1
Заліщицький район (20 осіб):
• м. Заліщики – 6
• с. Лисівці – 2
• с. Поділля – 4
• смт Товсте – 2
• с. Дзвиняч – 1
• с. Добрівляни – 1
• с. Бедриківці – 1
• с. Шипівці – 1
• с. Дуплиська – 1
• с. Нагоряни – 1
Збаразький район (10 осіб):
• м. Збараж – 1
• смт Вишнівець – 4
• с. Лози – 1
• с. Бодаки – 1
• с. Максимівка – 1
• с. Гніздичне – 1
• с. Раковець – 1
Зборівський район (3 особи):
• с. Малашівці – 1
• с. Кальне – 1
• с. Чорний Ліс – 1
Козівський район (4 особи):
• смт Козова – 1
• с. Кальне – 1
• с. Дибще – 1
• смт Козлів – 1
Кременецький район (2 особи):
• м. Кременець – 1
• с. Сапанів – 1
️Лановецький район (2 особи):
• м. Ланівці – 1
• с. Лопушне – 1
️Монастириський район (10 осіб):
• сел. Коропець – 5
• с. Гончарівка – 1
• с. Високе – 1
• м. Монастириська – 1
• с. Задарів – 1
• с. Велеснів – 1
Підволочиський район (2 особи):
• с. Полупанівка – 2
Підгаєцький район (1 особа):
• м. Підгайці – 1
Теребовлянський район (12 осіб):
• м. Теребовля – 10
• с. Плебанівка – 1
• с. Семенів – 1
Тернопільський район (25 осіб):
• смт Великі Бірки – 1
• смт Велика Березовиця – 3
• с. Великий Глибочок – 1
• с. Лучка – 2
• с. Грабовець – 8
• с. Білоскірка – 1
• с. Мишковичі – 3
• с. Козівка – 2
• с. Чернилів-Руський – 1
• с. Петриків – 1
• с. Плотича – 1
• с. Буцнів – 1
Чортківський район (24 особи):
• м. Чортків – 10
• с. Антонів – 1
• смт Заводське – 2
• с. Свидова – 1
• с. Мухавка – 2
• с. Колиндяни – 3
• с. Скородинці – 1
• с. Біла – 1
• с. Палашівка – 1
• с. Пробіжна – 1
• с. Білобожниця – 1
Шумський район (2 особи):
• с. Залісці – 1
• с. Потуторів – 1