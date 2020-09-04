Географія поширення 206 нових випадків вірусу ковід на Тернопільщині 4 вересня

Станом на 04 вересня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 6830 випадках діагноз лабораторно підтверджений (6344 випадок – дорослі, 486 випадки – діти), з них 79 летальних та 1 летальний випадок мешканець Івано-Франківської області, який був госпіталізований у важкому стані в Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр. Видужало 3283 особи.

Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 1828 (808 одужало, 10 летальних, 1010 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 389 (150 одужало, 6 летальних, 233 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 116 (33 одужало, 2 летальних , 81 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 328 (138 одужало, 2 летальних, 188 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 353 (135 одужало, 2 летальних , 216 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 216 (77 одужало, 8 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 131 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 335 (175 одужало, 5 летальних, 155 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 118 (45 одужало, 73 продовжують хворіти);

– Козівський район – 194 (93 одужало, 2 летальних, 99 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 519 (447 одужало, 9 летальних, 63 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 191 (138 одужало, 53 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 377 (268 одужало, 6 летальних, 103 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 117 (51 одужало, 1 летальний , 65 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 28 (10 одужало, 3 летальних, 15 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 265 (82 одужало, 2 летальних , 181 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 571 (223 одужало, 4 летальних, 344 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 607 (191 одужало, 5 летальних , 411 продовжують хворіти);

– Шумський район – 278 (219 одужало, 12 летальних, 47 продовжують хворіти);