Причини популярності металевих стелажів та їх різновиди

Для розв’язання актуальної проблеми зручного зберігання товарів, вантажів, речей та інструментів рекомендується вибирати металеві стелажі. Відмінною їх рисою є підвищена стійкість не тільки до механічних ушкоджень, але і до впливу вологи і агресивних середовищ. Вони випускаються у великому різноманітті видів та призначень, тому з їх допомогою можна ефективно укомплектувати як маленьку комору, так і великі складські приміщення.

Переваги застосування металевих стелажів

В основі виробництва систем зберігання з металу використовується технологія холодногнутого профілювання. У підсумку виходять високонадійні деталі, з яких і отримують готові конструкції. Вибираючи металевий стелаж https://forstor.ua/ua/ca-stellazhi/metallicheskie-stellazhy/ для облаштування складського приміщення, можна розраховувати на наступні його переваги:

Довговічність. Несхильність руйнування металу від впливу корозії обумовлена ​​застосуванням технології поверхневого покриття полімерними матеріалами або цинком. Велике розмаїття видів — можна підібрати оптимальні типи в залежності від особливостей вантажу та виробничих потреб. Простота складання, обслуговування, ремонту, транспортування та зберігання. Екологічна безпека. Естетичний зовнішній вигляд, що дозволяє використовувати конструкції не тільки на складах, але і в архівах, бібліотеках, офісах. Доступна вартість — якщо порівнювати обладнання з дерев’яними стелажами, то металеві системи коштують дешевше та вміщають у себе значну кількість переваг.

Використання металевих стелажів дозволяє зберігати вантажі в упорядкованому вигляді та ще й забезпечує швидкий доступ до них. Їх грамотний вибір і розташування дозволяють раціонально використовувати вільну площу, що у підсумку впливає на продуктивність робочого процесу.

Різновиди та характерні особливості

Стелаж являє собою багатоярусну просторову конструкцію, яка складається з вертикальних стійок та горизонтальних балок. Це головні складові деталі систем зберігання. Залежно від виду виконання, металеві стелажі бувають:

Поличні — застосовуються як на виробництві, так і у побуті. Основними елементами конструкцій є полки, які можуть виготовлятися з металу та деревини. Перевага поличкової системи зберігання полягає у можливості розташування різнотипних товарів та негабаритних вантажів. Палетні — вони мають широкий попит на складах, заводах та цехах, де з їх допомогою здійснюється злагоджене зберігання великої кількості товарів, розміщених на піддонах. Системи цього типу поділяються на фронтальні (завантаження та вивантаження товарів відбувається з фронтальної частини) і набивні або стекові (піддони розміщуються один за одним в один ряд). Застосування конкретного виду залежить від специфіки діяльності складу. Пересувні — їх головна особливість в мобільності, але переважно застосовуються вони в архівах та бібліотеках. Консольні — служать для розміщення та зберігання довгих, великогабаритних і нестандартних за формою вантажів. Це можуть бути гіпсокартонні або металеві листи, труби, пластик і т. і. Спеціального призначення — найчастіше їх випуск відбувається за параметрами замовника, що залежить від типу продукції, яка зберігається. Вони можуть служити сховищем для рулонних матеріалів (лінолеум, плівка), кабельно-дротової продукції тощо.

Завдяки великому різноманіттю видів та розмірів металевих стелажів, з їх допомогою можна ефективно виконати облаштування будь-якого приміщення, оптимізувавши продуктивність робочого процесу.