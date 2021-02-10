16:54 | 10.02.2021
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Причини популярності металевих стелажів та їх різновиди

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Для розв’язання актуальної проблеми зручного зберігання товарів, вантажів, речей та інструментів рекомендується вибирати металеві стелажі. Відмінною їх рисою є підвищена стійкість не тільки до механічних ушкоджень, але і до впливу вологи і агресивних середовищ. Вони випускаються у великому різноманітті видів та призначень, тому з їх допомогою можна ефективно укомплектувати як маленьку комору, так і великі складські приміщення.

Переваги застосування металевих стелажів

В основі виробництва систем зберігання з металу використовується технологія холодногнутого профілювання. У підсумку виходять високонадійні деталі, з яких і отримують готові конструкції. Вибираючи металевий стелаж https://forstor.ua/ua/ca-stellazhi/metallicheskie-stellazhy/ для облаштування складського приміщення, можна розраховувати на наступні його переваги:

  1. Довговічність. Несхильність руйнування металу від впливу корозії обумовлена ​​застосуванням технології поверхневого покриття полімерними матеріалами або цинком.
  2. Велике розмаїття видів — можна підібрати оптимальні типи в залежності від особливостей вантажу та виробничих потреб.
  3. Простота складання, обслуговування, ремонту, транспортування та зберігання.
  4. Екологічна безпека.
  5. Естетичний зовнішній вигляд, що дозволяє використовувати конструкції не тільки на складах, але і в архівах, бібліотеках, офісах.
  6. Доступна вартість — якщо порівнювати обладнання з дерев’яними стелажами, то металеві системи коштують дешевше та вміщають у себе значну кількість переваг.

Використання металевих стелажів дозволяє зберігати вантажі в упорядкованому вигляді та ще й забезпечує швидкий доступ до них. Їх грамотний вибір і розташування дозволяють раціонально використовувати вільну площу, що у підсумку впливає на продуктивність робочого процесу.

Різновиди та характерні особливості

Стелаж являє собою багатоярусну просторову конструкцію, яка складається з вертикальних стійок та горизонтальних балок. Це головні складові деталі систем зберігання. Залежно від виду виконання, металеві стелажі бувають:

  1. Поличні — застосовуються як на виробництві, так і у побуті. Основними елементами конструкцій є полки, які можуть виготовлятися з металу та деревини. Перевага поличкової системи зберігання полягає у можливості розташування різнотипних товарів та негабаритних вантажів.
  2. Палетні — вони мають широкий попит на складах, заводах та цехах, де з їх допомогою здійснюється злагоджене зберігання великої кількості товарів, розміщених на піддонах. Системи цього типу поділяються на фронтальні (завантаження та вивантаження товарів відбувається з фронтальної частини) і набивні або стекові (піддони розміщуються один за одним в один ряд). Застосування конкретного виду залежить від специфіки діяльності складу.
  3. Пересувні — їх головна особливість в мобільності, але переважно застосовуються вони в архівах та бібліотеках.
  4. Консольні — служать для розміщення та зберігання довгих, великогабаритних і нестандартних за формою вантажів. Це можуть бути гіпсокартонні або металеві листи, труби, пластик і т. і.
  5. Спеціального призначення — найчастіше їх випуск відбувається за параметрами замовника, що залежить від типу продукції, яка зберігається. Вони можуть служити сховищем для рулонних матеріалів (лінолеум, плівка), кабельно-дротової продукції тощо.

 

Завдяки великому різноманіттю видів та розмірів металевих стелажів, з їх допомогою можна ефективно виконати облаштування будь-якого приміщення, оптимізувавши продуктивність робочого процесу.

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