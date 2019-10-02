Привіт плоскостопість або яке взуття шкодить нашому здоров’ю?

Викликає проблеми зі здоров’ям» – саме такий напис необхідно розміщувати на деяких коробках із взуттям. Точно так же, як роблять попередження на пачках сигарет! Отож, давайте розбиратись, яке взуття та як саме шкодить нашим ногам.

1. Взуття на шпильках

Шпильки – любов і бич більшості жінок. Ми не закликаємо відмовитися від них, але важливо запам’ятати дві аксіоми. Перша: високі підбори – це взуття «на вихід», а не для «дефіле» по асфальту на роботу. Друга: не можна носити каблук вище 6 см на постійній основі.

Коли людина стоїть рівно, навантаження на суглоби і органи розподіляється рівномірно. При «підйомі» на каблуки центр ваги зміщується вперед. Щоб зберегти баланс, тіло змушене змінювати положення кісток, органів і хребців. При постійному носінні високих каблуків всі ці зміни набувають статусу хронічних.

Глобальні наслідки таких змін – поперечна плоскостопість, натоптиші, болі в ногах, варикозне розширення вен.

Що робити, якщо взуття на підборах – частина дрес-коду? Зберігайте під офісним столом м’які тапочки і при першій-ліпшій можливості перевзувайтеся, даючи ногам відпочинок.

Взуття на плоскій підошві (шльопанці, в’єтнамки, угги)

Для шльопанців і в’єтнамок також є своє місце і час – пляж, басейн, аквапарк, баня. Наділи на 10 хвилин, щоб дійти від моря до готелю, зняли і забули. Не більше того.

Чому необхідно дотримуватися даного правила? При носінні в’єтнамок людина постійно злегка згинає пальці, щоб утримувати взуття на ногах. Так виникає перенапруження м’язів стопи, потім напруга переходить вище – на гомілки, поперек, стегна, навіть шию. Через це до кінця дня може з’явитися головний біль або біль в спині. Продукти обміну накопичуються в м’язах гомілок, викликаючи хворобливі відчуття.

Носіть сандалі, босоніжки, у яких ремінці щільно утримують п’яту і носок. Та ж вимога поширюється і на зимове взуття типу угг. Підошва повинна бути м’якою і гнутися, а нога не повинна «бовтатися». Взуття на плоскому ходу не дає необхідної опори, тому гуляти в ньому по асфальту шкідливо.

Також візьміть на замітку одне правило: завжди міняйте зимове взуття. У вас має бути кілька пар, щоб їх можна було чергувати. Так стопа буде працювати з різним навантаженням, і при «переході» на весняні і літні моделі ця зміна не позначиться на організмі, ноги не будуть хворіти, відчуваючи дискомфорт від різкої зміни умов.

Ортопедичне взуття

Багатьом здається, що носіння ортопедичного взуття або ортопедичних устілок корисне для опорно-рухового апарату, що це допоможе виправити сколіоз або плоскостопість. Деякі батьки спеціально купують своїм дітям саме такі туфлі і черевики, щоб з раннього віку запобігти розвитку даних захворювань.

Насправді ортопедичне взуття не лікує плоскостопість або сколіоз, так як першопричина подібних проблем не усувається тільки шляхом устілок. Першопричина – родова травма, наслідки якої можна усунути тільки шляхом лікування. Більш того, багато чого буде залежати від віку пацієнта та інших супутніх нюансів, тому носити ортопедичне взуття просто так немає ніякого сенсу, крім виключно рідкісних випадків (але це вже інша історія).

Взуття на розмір менше

Розпродажі, останній розмір, «любов з першого погляду» – ці причини змушують жінок купувати взуття на розмір або піврозміру менше. Ще є окрема категорія взуття – «в них зручно сидіти»: дівчата купують бажані туфлі, в яких, звичайно, можна ходити по гладенькій підлозі магазину, але для реального життя вони виявляються непридатними.

Якщо ви все ж пересилюєте себе і носите щось подібне, будьте обережні: це негативно позначається на здоров’ї та стані опорно-рухового апарату.

Звичайно, бувають ситуації, коли ми купуємо взуття на розмір менше випадково. Щоб виключити їх зі свого життя, по-перше, купуйте взуття тільки після примірки (пам’ятаєте про це, оформляючи замовлення в інтернет-магазинах!). По-друге, робіть це в певний час доби: ввечері, коли ноги трохи набрякають після трудового дня. Так ви стовідсотково не прогадаєте з розміром. Якщо приміряти і купувати взуття в першій половині дня, досить імовірно, що надіти цю пару туфель ввечері буде проблематично. Якщо ж ви зможете в них «влізти», швидше за все, будете відчувати, що туфлі сильно тиснуть.

Занадто вузьке взуття

Взуття з вузьким носом, тісне, візуально зменшуюче об’єм стопи, – це красиво зовні. Але наслідки його носіння сумні: кісткові нарости, хронічний дискомфорт, передавлювання стопи. Всьому цьому сприяє погане самопочуття, больові відчуття, дратівливість. Вам це потрібно?

Головне правило, якого необхідно дотримуватися при виборі взуття, – почуття комфорту, зручність. Стопа не повинна страждати.

Каблук? Добре, але невисокий, стійкий. Матеріали – натуральні. Не можна закупорювати стопи, передавлювати, стискати …

На щастя, поняття краси і привабливості в наш час не пов’язано з розміром стопи, як, наприклад, в Древньому Китаї. Тому всім пацієнткам ми рекомендуємо стежити за тим, щоб взуття було комфортне і якісне, так як це безпосередньо впливає на здоров’я, відсутність ряду проблем і захворювань і, як наслідок, на працездатність і якість життя.