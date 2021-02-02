Психотерапевт про панічні атаки: як повернути собі спокій та безпеку

Панічна атака – це напад сильного безпричинного страху, який може наступити в будь-який час і в будь-якому місці, навіть уві сні.

«Напади найчастіше трапляються у підлітків і молодих людей, зазвичай жінки страждають більше ніж чоловіки» – розповідає спеціаліст МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль»

Під час панічної атаки з’являються деякі із цих симптомів або усі відразу:

почуття втрати контролю над собою або ситуацією;

відчуття нереальності того, що відбувається;

часте серцебиття;

слабкість, запаморочення, іноді навіть непритомність;

головний біль;

поколювання або оніміння в руках і пальцях;

прилив жару або озноб;

посилене потовиділення;

біль у грудях;

тремтіння;

задишка або клубок у горлі;

спазми в животі або нудота;

утруднене дихання.

Зазвичай епізоди тривають 5-30 хвилин, хоча деякі ознаки можуть тривати довше.

Як лікувати панічні атаки

Якщо напади повторюються, проконсультуйтеся з лікарем. Це допоможе запобігти панічний розлад або почати його лікування.

Спочатку зверніться до терапевта, який в залежності від симптомів призначить обстеження, а потім направить до невролога, психотерапевта чи психіатра. Важливо здати аналізи, щоб виключити захворювання внутрішніх органів, а також проблеми з щитовидною залозою, артеріальним тиском і рівнем цукру в крові.

Панічні розлади лікують медикаментозно, за допомогою психотерапії або комплексно.

У медичному центрі «Оксфорд Медікал Тернопіль» під час психотерапії застосовується когнітивно-поведінкова терапія. Завдяки саме такому підходу людина вчиться контролювати себе, свої почуття і емоції. Напади паніки будуть проходити швидше, якщо змінити реакцію на фізичні відчуття страху і тривоги.

Записатись на прийом до спеціаліста МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» Ви можете за номером телефону: (068) 752 52 52!