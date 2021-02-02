Психотерапевт про панічні атаки: як повернути собі спокій та безпеку
Панічна атака – це напад сильного безпричинного страху, який може наступити в будь-який час і в будь-якому місці, навіть уві сні.
«Напади найчастіше трапляються у підлітків і молодих людей, зазвичай жінки страждають більше ніж чоловіки» – розповідає спеціаліст МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль»
Під час панічної атаки з’являються деякі із цих симптомів або усі відразу:
- почуття втрати контролю над собою або ситуацією;
- відчуття нереальності того, що відбувається;
- часте серцебиття;
- слабкість, запаморочення, іноді навіть непритомність;
- головний біль;
- поколювання або оніміння в руках і пальцях;
- прилив жару або озноб;
- посилене потовиділення;
- біль у грудях;
- тремтіння;
- задишка або клубок у горлі;
- спазми в животі або нудота;
- утруднене дихання.
Зазвичай епізоди тривають 5-30 хвилин, хоча деякі ознаки можуть тривати довше.
Як лікувати панічні атаки
Якщо напади повторюються, проконсультуйтеся з лікарем. Це допоможе запобігти панічний розлад або почати його лікування.
Спочатку зверніться до терапевта, який в залежності від симптомів призначить обстеження, а потім направить до невролога, психотерапевта чи психіатра. Важливо здати аналізи, щоб виключити захворювання внутрішніх органів, а також проблеми з щитовидною залозою, артеріальним тиском і рівнем цукру в крові.
Панічні розлади лікують медикаментозно, за допомогою психотерапії або комплексно.
У медичному центрі «Оксфорд Медікал Тернопіль» під час психотерапії застосовується когнітивно-поведінкова терапія. Завдяки саме такому підходу людина вчиться контролювати себе, свої почуття і емоції. Напади паніки будуть проходити швидше, якщо змінити реакцію на фізичні відчуття страху і тривоги.
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