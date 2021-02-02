11:28 | 2.02.2021
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Бізнес-Погляд 

Психотерапевт про панічні атаки: як повернути собі спокій та безпеку

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Панічна атака – це напад сильного безпричинного страху, який може наступити в будь-який час і в будь-якому місці, навіть уві сні. 

«Напади найчастіше трапляються у підлітків і молодих людей, зазвичай жінки страждають більше ніж чоловіки» – розповідає спеціаліст МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль»

Під час панічної атаки з’являються деякі із цих симптомів або усі відразу:

  • почуття втрати контролю над собою або ситуацією;
  • відчуття нереальності того, що відбувається;
  • часте серцебиття;
  • слабкість, запаморочення, іноді навіть непритомність;
  • головний біль;
  • поколювання або оніміння в руках і пальцях;
  • прилив жару або озноб;
  • посилене потовиділення;
  • біль у грудях;
  • тремтіння;
  • задишка або клубок у горлі;
  • спазми в животі або нудота;
  • утруднене дихання.

Зазвичай епізоди тривають 5-30 хвилин, хоча деякі ознаки можуть тривати довше.

Як лікувати панічні атаки

Якщо напади повторюються, проконсультуйтеся з лікарем. Це допоможе запобігти панічний розлад або почати його лікування.

Спочатку зверніться до терапевта, який в залежності від симптомів призначить обстеження, а потім направить до невролога, психотерапевта чи психіатра. Важливо здати аналізи, щоб виключити захворювання внутрішніх органів, а також проблеми з щитовидною залозою, артеріальним тиском і рівнем цукру в крові.

Панічні розлади лікують медикаментозно, за допомогою психотерапії або комплексно.

У медичному центрі «Оксфорд Медікал Тернопіль» під час психотерапії застосовується когнітивно-поведінкова терапія. Завдяки саме такому підходу людина вчиться контролювати себе, свої почуття і емоції. Напади паніки будуть проходити швидше, якщо змінити реакцію на фізичні відчуття страху і тривоги.

Записатись на прийом до спеціаліста МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» Ви можете за номером телефону: (068) 752 52 52!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *