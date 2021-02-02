Анонімність гарантується: очевидця смертельної ДТП у Тернополі правоохоронці просять відгукнутися

Працівники поліції звертаються до водія, який став очевидцем автопригоди 27 січня близько 20:00 на вулиці Степана Будного, зголоситися.

У ДТП того вечора ВАЗ-2101 збив пішохода, а після цього чоловіка відкинуло на ліву смугу зустрічного руху, де він потрапив під колеса NISSAN-QASHQAI та загинув.

За словами кермувальника позашляховика, дану автопригоду бачив водій буса, але марку стовідсотково він назвати не може. Це темного кольору або Renault Trafic, або Opel Vivaro, або Nissan NISSAN Primastar. Відомо, що кермувальник даного транспортного засобу їхав за авто-порушником й виходив, аби допомогти потерпілому.

Свідчення цього очевидця можуть повпливати на хід розслідування і допомогти винного притягнути до відповідальності. Повідомити інформацію можна за номерами: 27-11-70, 27-12-58, 27-12-91, 27-13-29 або на лінію “102″. Анонімність гарантується.