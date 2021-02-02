11:59 | 2.02.2021
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

2 лютого виповнюється 176 років з дня народження патрона університету в Тернополі

Irena 0 Views Прокоментуй!

Генії науки приходять в цей світ не так часто, та є серед них той, кому відведено особливе місце в ореолі видатних українців. Іван Пулюй, українець, котрий успішно працював у багатьох галузях науки і техніки: фізика, електротехніка, математика, астрономія, філософія, педагогіка – все, за що він брався, все вдавалося, і в кожній сфері Іван Пулюй лишив наукові доробки. Хоч і прожив він більшу частину життя за кордоном, але так багато і вагомо він зробив для України.

✨Пишаємось, що ім’я Івана Пулюя нерозривно пов’язано з
Тернопільським національним технічним університетом імені Івана Пулюя.
💡Долучайтесь до науково-просвітницького заходу ОНЛАЙН
о 17.00 год на каналі physics department TNTU: www.youtube.com/channel/UCXEaQUmuLk8YKQq78nsxp_g

💙💛 Будемо повертати ім’я Івана Пулюя Україні та українцям!

 

 

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