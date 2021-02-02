2 лютого виповнюється 176 років з дня народження патрона університету в Тернополі
Генії науки приходять в цей світ не так часто, та є серед них той, кому відведено особливе місце в ореолі видатних українців. Іван Пулюй, українець, котрий успішно працював у багатьох галузях науки і техніки: фізика, електротехніка, математика, астрономія, філософія, педагогіка – все, за що він брався, все вдавалося, і в кожній сфері Іван Пулюй лишив наукові доробки. Хоч і прожив він більшу частину життя за кордоном, але так багато і вагомо він зробив для України.
Пишаємось, що ім’я Івана Пулюя нерозривно пов’язано з
Тернопільським національним технічним університетом імені Івана Пулюя.
- 2 лютого виповнюється 176 років з дня народження патрона університету, тож запрошуємо разом з Кафедра фізики ТНТУ
гідно вшанувати великого українця, славетного земляка Івана Пулюя! – повідомляють у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя.
Долучайтесь до науково-просвітницького заходу ОНЛАЙН
о 17.00 год на каналі physics department TNTU: www.youtube.com/channel/UCXEaQUmuLk8YKQq78nsxp_g
Будемо повертати ім’я Івана Пулюя Україні та українцям!