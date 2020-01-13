Разнообразные туники на любой случай

Туника — универсальный тип одежды, который подходит для повседневного использования любым женщинам как полным, так и худым. Обладательницы пышных форм по достоинству оценят такой вещь в гардеробе, ведь он отлично скрывает недостатки фигуры и позволяет им быть более уверенными в себе. Вы можете купить тунику большого размера с доставкой по Украине.

Особенности туник больших размеров

Девушки выбирают данный элемент одежды, потому что те обладают рядом преимуществ:

свободный крой, что не сковывает движений и красиво выглядит на любой фигуре;

универсальность — их надевают как на работу, так и на свидания;

разная длина и покрой рукава – большое разнообразие моделей, чтобы подобрать подходящую.

В зависимости от сезона изделия делятся на летние, осенние и зимние. В теплую погоду женщина должна быть легкая воздушная, поэтому выбор упасть на такую же тунику, которую можно дополнить шортами или капри. Осенние имеют более плотный материал, и отличаются сдержанными цветами: чаще всего это коричневые, бордовые и другие спокойные пастельные цвета. Такую одежду можно сочетать с джинсами, юбками и брюками любого кроя.

В холодное время года выбирают утепленную вязаную или шерстяную, которая будет сохранять тепло. За счет длины в ней комфортно и теплее, если сравнивать со свитером, а дополнить образ можно штанами или прекрасно будет смотреться с зимними колготками.

На что стоит обращать, когда выбираете туники?

При покупке необходимо ориентироваться на конституцию собственного телосложения, для того чтобы сделать акцент на выгодных сторонах фигуры и скрыть недочеты. Если вас хочется спрятать лишние сантиметры на талии, то следует присмотреться к свободным моделям средней длины. Если же, наоборот, у вас есть желание не привлекать внимание к широким бедрам, то можно приобрести образец с тоненьким ремешком. Такой образ сделает изящные линии талии и подчеркнет её красоту.

Не менее важным критерием выбора является цветовая гамма и принт. Представительницам объемной внешности лучше всего подбирать с вертикальным рисунком, что визуально стройнит, и избегать ярких, пестрых оттенков с большими цветочным изображением. В каталоге Интернет-магазина «Dressa» широко представлены различные модели для дам, имеющие такие формы, по очень доступным ценам. Заказ придёт быстро, и вы будете наслаждаться красивой качественной туникой.