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На Тернопільщині мотоцикліст дивним способом перевірив пальне в баку, за що поплатився здоров’ям

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Подія сталась в п’ятницю 13 грудня в с. с. Раславка Кременецького району. Близько 23.00 годин, 27-річний місцевий житель вирішив перевірити скільки пального залишилось в бензобаку його «залізного коня». Але перевіряв це своєрідно, за допомогою запальнички, піднісши її до горловини баку. Випари пального, що затаїлись під кришкою, тільки того й чекали – полум’я з’явилось моментально та обпекло горе-мотоциклісту обличчя.

В Кременецькій лікарні потерпілому встановили невтішний діагноз: «Термічний опік полум’ям правої половини обличчя, шиї та правого ока 1-2 ступенів»

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