Разновидности кресел и их особенности

Кресла уже давно перестали быть предметами роскоши, используемыми для обустройства комнат исключительно в богатых домах. Сегодня их можно встретить практически в каждой квартире, офисе и даже в заведениях общественного питания. Они представлены огромным выбором моделей, отличающихся по дизайну, форме, материалам обивки и другим параметрам.

Однако выбрать наиболее подходящее кресло достаточно нелегко, что связано, прежде всего, с широким ассортиментом такой мебели. С одной стороны, они должны гармонично вписываться в концепцию дизайна помещения, а с другой – быть комфортными в использовании. Именно по этим причинам для подбора оптимальной модели мягкого предмета интерьера важно иметь представление об основных разновидностях этой мебели.

Классификация кресел

Существует несколько признаков, согласно которым как элитные кресла, так и изделия массового производства могут быть объединены в несколько групп. Это:

целевое назначение;

наличие каркаса;

тип конструкции.

В свою очередь по функционалу предметы делятся на два вида: для отдыха (интерьерные и садовые) и рабочие (офисные, компьютерные, игровые и т.д.).

Основную долю рынка занимают предназначенные для использования внутри помещений изделия. Для них характерны большие габариты, высокие округлые спинки и массивные подлокотники. В таком кресле можно полноценно расслабиться за просмотром любимого фильма или беседой с близкими людьми.

Садовые варианты изделий предназначены для использования снаружи помещений, например, обустройства летней беседки или террасы. Как правило, они имеют жесткую конструкцию, которая дополняется мягкими подушками-сидениями съемного типа. Изготавливаются из устойчивых к влиянию атмосферных факторов материалов.

Что касается рабочих разновидностей данной мебели, то они имеют схожий тип конструкции: могут изменять положение по высоте, оснащаются колесиками, подлокотниками и высокими спинками, как правило, ортопедической формы. Такой предмет сегодня имеется практически у всех, кто проводит много времени за компьютерным столом.

Исключение составляют только элитные модели для руководителей. Их главное отличие заключается в использовании дорогостоящих материалов для их производства. Это натуральна кожа и редкие породы древесины. Также они имеют увеличенные габариты и отличающуюся особой мягкостью набивку.

По наличию каркаса предметы делят на:

каркасные – традиционный вариант с корпусом из дерева или металла;

бескаркасные – надувные изделия, мешки с шариками из пенополистирола и другие мягкие предметы для внутреннего и внешнего применения.

Что касается последнего признака классификации данной мебели, то он разделяет кресла на стационарные и передвижные, раскладные и подвесные модели, реклайнеры и качалки.

Материал производства

При выборе кресел многие обращают внимание только на материал их обивки. Однако это всего лишь наружная часть изделия, которая в большей степени обеспечивает его интерьерные свойства. Не менее важны каркас и набивка предмета, от чего зависят его долговечность и уровень комфортабельности.

Несущая конструкция может быть выполнена из:

массива дерева и клееного бруса;

пластика и металла.

Лучшим выбором станет кресло на основе деревянного каркаса, который отличается экологичностью и долговечностью, а также способностью выдерживать большие весовые нагрузки.

Что касается набивки, то ее роль также могут выполнять разные материалы: от дешевых пенополиуретана и поролона до эксклюзивных водорослей и кокосовой стружки. Стоит отметить, что именно качество наполнителя обеспечивает степень комфортабельности кресла, поэтому от покупки изделия низкой ценовой категории лучше отказаться.

Для обивки предметов применяются ткани и нетканые материалы. Первые делят на натуральные и синтетические, а ко вторым относятся кожа и ее искусственные заменители.