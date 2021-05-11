16:02 | 11.05.2021
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Бізнес-Погляд 

Черниговщина — неизвестная туристическая жемчужина

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Богатый потенциал

Несмотря на малоизвестность Черниговщины, она имеет значительный туристический, историко-культурный и рекреационный потенциал. Черниговская область известна старинными церквями (самый большой четырехуровневый подземный храм св. Феодосия Тотемского) и летописными городами. Больше информации об этом удивительном крае, а также последние новости Чернигова вы можете найти на веб-сайте «Вести».

Сейчас покой и возможность отдохнуть от шума больших городов в приоритете современных туристов и Черниговщина в этом смысле является Меккой для людей, которые хотят насладиться тишиной и окружающей полесской нетронутой природой. Особенно прекрасен регион в осенний период, когда лесные и парковые зоны, которых в этом уголке Украины бесчисленное множество, одеваются в разноцветные осенние одежды и погружают в магическую сказку осени, раскрашенную оранжевыми красками невероятной красоты.

Туристические центры

Популярными туристическими центрами области являются:

  • Чернигов;
  • Новгород-Северский;
  • Батурин;
  • Нежин;
  • Прилуки;
  • Козелец;
  • Остер;
  • Седнев.

В этих городах сохранились православные культовые сооружения времен Киевской Руси, а архитектурное наследие XVII–XIX вв. демонстрирует различные образцы религиозного и гражданского строительства — православные храмы, дворцы и поместья с прекрасными парками, административные здания и памятники.

Виды туризма

Популярными видами туризма в области являются:

  • исторический (экскурсионный);
  • сельский зеленый;
  • активный.

Основной туристический поток в области составляют корпоративные группы из Киева и индивидуальные туристы.

В Черниговской области есть много мест, о которых знает далеко не каждый, и они поражают своей красотой.

«Украинские Мальдивы»

Одним из таких невероятных мест являются: «Украинские Мальдивы», как называют их сами туристы. Это Голубые озера в селе Олешня. Море посреди леса — так можно описать уникальный природный курорт.

Место довольно популярное среди туристов именно в летний сезон, когда, по словам местных жителей, сюда приезжает до четверти миллиона туристов. Хотя осенью и даже зимой здешняя природа не менее чарующая, чем летом. Глубина озер достигает 25 метров, а вода в них действительно голубая, а все благодаря тому, что дно покрыто белым кварцевым песком, который прекрасно отражает свет. Вода в этих озерах обладает целебными свойствами и способна вылечить заболевания опорно-двигательной системы.

По материалам веб-сайта vesti.ua

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