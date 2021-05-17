Ремонт iPhone: когда без мастера не обойтись

Чем больше функций у смартфона, тем сильней соблазн попробовать их все. iPhone тут всегда выделяется. А значит, нагрузка на него особенно сильна. От такого даже самая надежная модель засбоит. «Яблочная» продукция самодеятельности не любит. Сломали свой девайс, а гарантийка закончилась – несите его ремонтировать в сервис.

Продвинутые пользователи знают: при должной активности любой смартфон можно сломать достаточно быстро. Было бы время наиграться с ним как следует, а уж слабое место у гаджета найдется. Разумно позаботиться о поиске хорошей мастерской заблаговременно. Вот, например, в Service Citrus ремонт iPhone все проблемы вашего «яблока» быстро вычислят и вылечат.

С одной стороны, это уже платный сервис. Но вот с другой стороны покупка нового iPhone всегда дороже станет. И уж если доверять кому-то починку своего гаджета, то только компании, чья репутация всегда на виду.

Чем и от чего помогут в хорошем сервисе?

Если вы не прогадали, и обратились в толковую мастерскую, вам исправят поломку, практически, любой сложности, от разбитого экрана до зависшей системы. Чаще всего владельцам iPhone приходится столкнуться с такими неприятностями:

попадание смартфона в воду со всеми вытекающими последствиями;

падение iPhone с высоты;

сбои в работе ПО;

прокушенный животными корпус.

От последнего особенно страдают самые тонкие модели. Никакой сверхпрочный корпус не спасает от любопытного домашнего любимца, жаждущего проверить «игрушку» на зуб.

Почему лучше обратиться в профессиональный сервис?

Ремонтные мастерские – на каждом шагу. Каждая первая предлагает «быстро-дешево». Другой вопрос, доверите ли вы незнакомым мастерам чинить свой, с таким старанием выбранный айфон. Да даже качество комплектующих вам никто не гарантирует, не говоря уже об их своевременном наличии.

Конечно, это не бесплатная гарантия от производителя. Но и iPhone – не кнопочный телефон. Профессиональный ремонт – это точно выгоднее, чем несколько попыток починить девайс у неопытных мастеров. И уж точно так выйдет быстрее, ведь сейчас мало кто способен долго выдержать без любимого смартфона.

Впрочем, лучший ремонт – это тот, который не понадобился. Надеемся, вас вопрос починки iPhone коснется еще не скоро.